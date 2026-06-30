Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? Golda Gıda hangi bankalarda var?
Gıda ürünleri alanında faaliyet gösteren Golda Gıda, halka arz oluyor. Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştiren şirket, paylarını 9,20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Halka arz kapsamında toplam 87.499.998 lot satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon TL olması bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 35 olarak planlanıyor. Talep toplama süreci öncesinde yatırımcılar; Golda Gıda halka arz tarihi, katılım endeksi uygunluğu, banka listesi ve olası lot dağılımını araştırıyor. Peki, Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var ve hisse fiyatı ne kadar? İşte Golda Gıda halka arzına ilişkin talep toplama tarihi, lot sayısı, banka listesi ve merak edilen tüm detaylar...
Golda Gıda'nın halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halka arzda toplam 87.499.998 lot yatırımcılara sunulurken, dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olacak. Halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, halka arza birçok banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. Peki, Golda Gıda halka arzına nasıl başvurulur, kaç lot verir ve hangi bankalardan işlem yapılabilir? İşte Golda Gıda halka arzına ilişkin tüm ayrıntılar...
GOLDA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
GOLDA GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?
Golda Gıda halka arz fiyatı 9,20 TL olarak açıklandı.
GOLDA GIDA KAÇ LOT VERİR?
Golda Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.
Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *
- 150 Bin katılım ~ 583 Lot (5363 TL).
- 250 Bin katılım ~ 350 Lot (3220 TL).
- 350 Bin katılım ~ 250 Lot (2300 TL).
- 500 Bin katılım ~ 175 Lot (1610 TL).
- 700 Bin katılım ~ 125 Lot (1150 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 80 Lot (736 TL).
- 1.6 Milyon katılım ~ 55 Lot (506 TL).
- 2.2 Milyon katılım ~ 40 Lot (368 TL).
GOLDA GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Golda Gıda'nın katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.
GOLDA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Ziraat Bankası
Ziraat Yatırım
Halkbank
Halk Yatırım
VakıfBank
Vakıf Yatırım
İş Bankası
İş Yatırım
Akbank
Ak Yatırım
Yapı Kredi
Yapı Kredi Yatırım
Garanti BBVA
Garanti BBVA Yatırım
QNB Bank
QNB Yatırım
DenizBank
Deniz Yatırım
TEB
TEB Yatırım
ING Bank
Odeabank
Fibabanka
Şekerbank
Türkiye Finans
Kuveyt Türk
Albaraka Türk
A1 Capital
İnfo Yatırım
Gedik Yatırım
Marbaş Menkul
PhillipCapital
Osmanlı Yatırım
Tacirler Yatırım
ALB Yatırım
Global Menkul Değerler
Ünlü Menkul Değerler
Ata Yatırım
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