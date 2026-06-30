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        Haberler Bilgi Ekonomi Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? Golda Gıda hangi bankalarda var?

        Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir? Golda Gıda hangi bankalarda var?

        Gıda ürünleri alanında faaliyet gösteren Golda Gıda, halka arz oluyor. Makarna, un, irmik, bakliyat, bisküvi ve gofret üretimi gerçekleştiren şirket, paylarını 9,20 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Halka arz kapsamında toplam 87.499.998 lot satışa çıkarılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 805 milyon TL olması bekleniyor. Şirketin halka açıklık oranı ise yaklaşık yüzde 35 olarak planlanıyor. Talep toplama süreci öncesinde yatırımcılar; Golda Gıda halka arz tarihi, katılım endeksi uygunluğu, banka listesi ve olası lot dağılımını araştırıyor. Peki, Golda Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var ve hisse fiyatı ne kadar? İşte Golda Gıda halka arzına ilişkin talep toplama tarihi, lot sayısı, banka listesi ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 2026-06-30 21:22:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Golda Gıda'nın halka arz takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Halka arzda toplam 87.499.998 lot yatırımcılara sunulurken, dağıtım yöntemi bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım olacak. Halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 35 seviyesinde gerçekleşmesi beklenirken, halka arza birçok banka ve aracı kurum üzerinden katılım sağlanabilecek. Peki, Golda Gıda halka arzına nasıl başvurulur, kaç lot verir ve hangi bankalardan işlem yapılabilir? İşte Golda Gıda halka arzına ilişkin tüm ayrıntılar...

        2

        GOLDA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?

        Golda Gıda halka arzında talep toplama işlemleri 1-2 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        3

        GOLDA GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Golda Gıda halka arz fiyatı 9,20 TL olarak açıklandı.

        4

        GOLDA GIDA KAÇ LOT VERİR?

        Golda Gıda halka arzında eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

        Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

        - 150 Bin katılım ~ 583 Lot (5363 TL).

        - 250 Bin katılım ~ 350 Lot (3220 TL).

        - 350 Bin katılım ~ 250 Lot (2300 TL).

        - 500 Bin katılım ~ 175 Lot (1610 TL).

        - 700 Bin katılım ~ 125 Lot (1150 TL).

        - 1.1 Milyon katılım ~ 80 Lot (736 TL).

        - 1.6 Milyon katılım ~ 55 Lot (506 TL).

        - 2.2 Milyon katılım ~ 40 Lot (368 TL).

        5

        GOLDA GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Golda Gıda'nın katılım endeksine uygun olarak işlem görecek.

        6

        GOLDA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

        Ziraat Bankası

        Ziraat Yatırım

        Halkbank

        Halk Yatırım

        VakıfBank

        Vakıf Yatırım

        İş Bankası

        İş Yatırım

        Akbank

        Ak Yatırım

        Yapı Kredi

        Yapı Kredi Yatırım

        Garanti BBVA

        Garanti BBVA Yatırım

        QNB Bank

        QNB Yatırım

        DenizBank

        Deniz Yatırım

        TEB

        TEB Yatırım

        ING Bank

        Odeabank

        Fibabanka

        Şekerbank

        Türkiye Finans

        Kuveyt Türk

        Albaraka Türk

        A1 Capital

        İnfo Yatırım

        Gedik Yatırım

        Marbaş Menkul

        PhillipCapital

        Osmanlı Yatırım

        Tacirler Yatırım

        ALB Yatırım

        Global Menkul Değerler

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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