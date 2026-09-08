Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle! İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç takvimi

Google'ın Şampiyonlar Ligi için hazırladığı özel Doodle, turnuvanın lig aşamasının başlamasıyla birlikte ana sayfada kullanıcıların karşısına çıktı. 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8 Eylül'de başlayacak ve ilk hafta 10 Eylül'deki karşılaşmalarla tamamlanacak. İlk haftada Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Sporting Lizbon-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma gibi dikkat çeken mücadeleler oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları hangi gün oynanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe ne zaman sahaya çıkacak? İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı ve temsilcilerimizin karşılaşmaları...