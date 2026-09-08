Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle! İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç takvimi
Google, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına özel hazırladığı Doodle'ı ana sayfasına taşıdı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda lig aşaması heyecanı 8 Eylül Salı günü başlıyor. Google'ın ana sayfasında yer alan özel Doodle, futbolseverlerin dikkatini Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarına çevirdi. Yeni formatın uygulandığı turnuvada 36 takım lig aşamasında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki, 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları ne zaman, hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç takvimi...
Google'ın Şampiyonlar Ligi için hazırladığı özel Doodle, turnuvanın lig aşamasının başlamasıyla birlikte ana sayfada kullanıcıların karşısına çıktı. 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8 Eylül'de başlayacak ve ilk hafta 10 Eylül'deki karşılaşmalarla tamamlanacak. İlk haftada Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Sporting Lizbon-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma gibi dikkat çeken mücadeleler oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları hangi gün oynanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe ne zaman sahaya çıkacak? İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı ve temsilcilerimizin karşılaşmaları...
GOOGLE ŞAMPİYONLAR LİGİ Doodle'INI ANA SAYFAYA TAŞIDI
Google, Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonundaki lig aşamasının başlaması dolayısıyla özel bir Doodle hazırladı. Google'ın ana sayfasında yer alan Doodle ile birlikte kullanıcıların ilgisi Avrupa futbolunun dev organizasyonuna yöneldi.
Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda lig aşaması 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. UEFA'nın açıkladığı resmi fikstüre göre lig aşaması 27 Ocak 2027'de oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
2026-2027 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk hafta kapsamında toplam 18 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ
8 Eylül Salı
19.45 AEK Athens - LASK
19.45 Club Brugge - Aston Villa
22.00 Borussia Dortmund - Villarreal
22.00 Porto - Manchester City
22.00 Lille - Real Betis
22.00 Real Madrid - Inter
9 Eylül Çarşamba
19.45 Barcelona - Feyenoord
19.45 Stuttgart - Viking
22.00 Liverpool - Atletico Madrid
22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava
22.00 Sporting CP - Galatasaray
22.00 Napoli - Arsenal
10 Eylül Perşembe
19.45 Fenerbahçe - Roma
19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk
22.00 Como - Leipzig
22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt
22.00 Manchester United - Sabah
22.00 Slavia Prag - Lens