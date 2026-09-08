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        Haberler Bilgi Spor Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle! İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç takvimi

        Google'dan Şampiyonlar Ligi'ne özel doodle! İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç takvimi

        Google, 2026-2027 UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanına özel hazırladığı Doodle'ı ana sayfasına taşıdı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda lig aşaması heyecanı 8 Eylül Salı günü başlıyor. Google'ın ana sayfasında yer alan özel Doodle, futbolseverlerin dikkatini Şampiyonlar Ligi'nin ilk hafta maçlarına çevirdi. Yeni formatın uygulandığı turnuvada 36 takım lig aşamasında mücadele edecek. Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta karşılaşmaları 8, 9 ve 10 Eylül tarihlerinde oynanacak. Peki, 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları ne zaman, hangi takımlar karşı karşıya gelecek? İşte 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç takvimi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 01:01 Güncelleme:
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        Google'ın Şampiyonlar Ligi için hazırladığı özel Doodle, turnuvanın lig aşamasının başlamasıyla birlikte ana sayfada kullanıcıların karşısına çıktı. 2026-2027 Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk maçları 8 Eylül'de başlayacak ve ilk hafta 10 Eylül'deki karşılaşmalarla tamamlanacak. İlk haftada Real Madrid-Inter, Porto-Manchester City, Sporting Lizbon-Galatasaray ve Fenerbahçe-Roma gibi dikkat çeken mücadeleler oynanacak. Peki, Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları hangi gün oynanacak ve Galatasaray ile Fenerbahçe ne zaman sahaya çıkacak? İşte 2026 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı ve temsilcilerimizin karşılaşmaları...

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        GOOGLE ŞAMPİYONLAR LİGİ Doodle'INI ANA SAYFAYA TAŞIDI

        Google, Şampiyonlar Ligi'nin 2026-2027 sezonundaki lig aşamasının başlaması dolayısıyla özel bir Doodle hazırladı. Google'ın ana sayfasında yer alan Doodle ile birlikte kullanıcıların ilgisi Avrupa futbolunun dev organizasyonuna yöneldi.

        Şampiyonlar Ligi'nin yeni sezonunda lig aşaması 8 Eylül 2026 Salı günü başlayacak. UEFA'nın açıkladığı resmi fikstüre göre lig aşaması 27 Ocak 2027'de oynanacak 8. hafta karşılaşmalarıyla sona erecek.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

        2026-2027 Şampiyonlar Ligi 1. hafta maçları 8, 9 ve 10 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. İlk hafta kapsamında toplam 18 karşılaşma futbolseverlerle buluşacak.

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        ŞAMPİYONLAR LİGİ 1. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

        8 Eylül Salı

        19.45 AEK Athens - LASK

        19.45 Club Brugge - Aston Villa

        22.00 Borussia Dortmund - Villarreal

        22.00 Porto - Manchester City

        22.00 Lille - Real Betis

        22.00 Real Madrid - Inter

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        9 Eylül Çarşamba

        19.45 Barcelona - Feyenoord

        19.45 Stuttgart - Viking

        22.00 Liverpool - Atletico Madrid

        22.00 Paris Saint-Germain - Slovan Bratislava

        22.00 Sporting CP - Galatasaray

        22.00 Napoli - Arsenal

        10 Eylül Perşembe

        19.45 Fenerbahçe - Roma

        19.45 PSV Eindhoven - Shakhtar Donetsk

        22.00 Como - Leipzig

        22.00 Bayern Münih - Bodo/Glimt

        22.00 Manchester United - Sabah

        22.00 Slavia Prag - Lens

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        #şampiyonlar ligi
        #UEFA
        #Fenerbahçe ve Galatasaray
        #google
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