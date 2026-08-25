GÖZLER ÖSYM'DE! AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 MEB-AGS ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr AGS sonuç sorgulama ekranı...

2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Öğretmenlik mesleğine geçiş sürecinde kritik bir aşama olan sınavın ardından gözler, ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. AGS’ye katılan adaylar bir yandan puanlarını öğrenmek için sorgulama ekranını takip ederken, diğer yandan elde edilecek sonuçların Milli Eğitim Akademisi’ndeki tercih ve yerleştirme sürecine nasıl yansıyacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu olurken, adaylar “AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 MEB-AGS sonuç tarihi, puan sorgulama ekranı ve sonraki sürece ilişkin merak edilenler…