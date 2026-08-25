GÖZLER ÖSYM'DE! AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2026 MEB-AGS ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr AGS sonuç sorgulama ekranı...
MEB Akademi Giriş Sınavı'nda (AGS) ter döken öğretmen adayları için sonuç heyecanı devam ediyor. Sınav sürecinin geride kalmasıyla birlikte adayların gündeminde artık ÖSYM tarafından açıklanacak sonuç tarihi yer alıyor. AGS puanlarının ilan edilmesiyle birlikte adaylar, başarı durumlarını öğrenerek Milli Eğitim Akademisi sürecindeki bir sonraki aşamaya hazırlanacak. ÖSYM'nin yayımladığı sınav takviminde sonuç tarihi belli olurken, adaylar sonuç ekranına nasıl ulaşılacağını da araştırıyor. Peki, 2026 MEB-AGS sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak, sonuç sorgulama işlemi nereden, nasıl yapılacak? İşte AGS sonuç tarihi ve ÖSYM sonuç ekranına ilişkin merak edilen tüm detaylar…
2026 MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Öğretmenlik mesleğine geçiş sürecinde kritik bir aşama olan sınavın ardından gözler, ÖSYM’nin açıklayacağı sonuç tarihine çevrildi. AGS’ye katılan adaylar bir yandan puanlarını öğrenmek için sorgulama ekranını takip ederken, diğer yandan elde edilecek sonuçların Milli Eğitim Akademisi’ndeki tercih ve yerleştirme sürecine nasıl yansıyacağını araştırıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda sonuçların açıklanacağı tarih merak konusu olurken, adaylar “AGS sonuçları ne zaman açıklanacak?” sorusuna yanıt arıyor. İşte 2026 MEB-AGS sonuç tarihi, puan sorgulama ekranı ve sonraki sürece ilişkin merak edilenler…
MEB-AGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 MEB-AGS sonuçları için adayların bekleyişi sürerken, 26 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın ardından ÖSYM tarafından yürütülen değerlendirme süreci devam ediyor.
ÖSYM sınav takvimine göre MEB Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları, 26 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak.
AGS 2026 SONUÇLARI NASIL, NEREDEN ÖĞRENİLİR?
2026 MEB-AGS sonuçları, ÖSYM tarafından ilan edilmesinin ardından adayların erişimine açılacak.
Adaylar, ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
AGS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar bu kez tercih sürecine odaklanacak. ÖSYM tarafından paylaşılacak sonuçlarda yer alan puan ve sıralama bilgileri, Milli Eğitim Akademisi’ne kabul sürecinde belirleyici olacak.
Adayların tercih işlemlerine ilişkin detaylar, kontenjan bilgileri ve başvuru tarihleri ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzuyla netlik kazanacak. Kılavuzun, sonuçların ilan edilmesinin ardından kısa süre içerisinde erişime açılması bekleniyor.
AGS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM tarafından uygulanan MEB-AGS ardından henüz soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlanmadı.
Değerlendirme sürecinin ardından temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.