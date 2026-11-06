Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026-2027? Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?

        GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026-2027? Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?

        Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hayali kuranların gözü yeni dönem Green Card çekilişine çevrildi. Her yıl milyonlarca kişinin katıldığı çeşitlilik vizesi programı için başvuru takvimi merakla bekleniyor. ABD'de kalıcı oturum izni elde etmek isteyen adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını ve programa katılım şartlarını araştırıyor. Peki, 2026-2027 Green Card başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak? Green Card çekilişine kimler katılabilir, başvurular hangi tarihte sona erecek? İşte yeni dönem Green Card başvuru takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:41 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        ABD'de yeni bir hayat kurmak ve kalıcı oturum hakkı elde etmek isteyenler, Green Card başvurularına ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. Çeşitlilik Vizesi Programı kapsamında her yıl gerçekleştirilen çekilişe katılmayı planlayan milyonlarca aday, yeni dönem kayıtlarının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği, gerekli şartlar ve başvuruların yapılacağı resmi internet sitesi de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026-2027 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte Green Card çekilişi ve yeni dönem başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...

        2

        GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        ABD'de süresiz oturum ve çalışma izni almak isteyen adayların beklediği Green Card çekilişi için başvuru takvimi henüz netleşmedi. 2026 yılında gerçekleştirilmesi beklenen DV-2027 Green Card başvurularının hangi tarihler arasında alınacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.

        Başvuru sürecinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak yeni takvimle belli olması bekleniyor.

        3

        GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

        Green Card çekilişine katılmak isteyen adaylar, başvuru takviminin açıklanmasının ardından işlemlerini ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca "https://dvprogram.state.gov" adresinden kabul edilecek.

        4

        Adayların kayıt döneminde başvuru formunu eksiksiz doldurması ve gerekli bilgileri sisteme girmesi gerekiyor. Başlangıç ve bitiş tarihleri ile başvuru koşullarına ilişkin güncel bilgiler ise ABD Dışişleri Bakanlığının resmi duyurularından öğrenilebilecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        19 yıl önce bebeğini çöpe atmıştı! Akıl sağlığı raporu geldi

        Kocaeli'nde 19 yıl önce çöp konteynerinde göbek bağı boğazına dolanmış halde ölü bulunan bebeğin davasında tutuklu yargılanan anne Emine N.Ö.'nün akıl sağlığı yerinde olduğu raporla belirlendi. Mahkeme heyeti, bebeğin ölü doğup doğmama ihtimali ve ilk alınan otopsi raporunun doğruluğuna ilişkin iste...
        #Green Card
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        "Gazze Barış Anlaşması uygulanmıyor"
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Kasm 2026 haberleri
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        8 kişinin katili 10'dan geriye saymış! "Başlarına nişan aldım"
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Avrupa'da hava trafiğine bomba ihbarları engeli
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Seçil Erzan’a 211 yıl 9 aya kadar hapis talebi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        Hayat arkadaşı entübe edildi
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        33 senelik izin parası Yargıtay'dan döndü
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        'Menekşe'nin afişi yayınlandı
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Archie Brown, Iraola'nın gözüne girdi!
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması
        Murat Cemcir'den 'iflas' açıklaması