GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026-2027? Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?

ABD'de yeni bir hayat kurmak ve kalıcı oturum hakkı elde etmek isteyenler, Green Card başvurularına ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. Çeşitlilik Vizesi Programı kapsamında her yıl gerçekleştirilen çekilişe katılmayı planlayan milyonlarca aday, yeni dönem kayıtlarının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği, gerekli şartlar ve başvuruların yapılacağı resmi internet sitesi de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026-2027 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte Green Card çekilişi ve yeni dönem başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...