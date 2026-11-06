GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN 2026-2027? Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu, başvurular ne zaman başlayacak?
Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hayali kuranların gözü yeni dönem Green Card çekilişine çevrildi. Her yıl milyonlarca kişinin katıldığı çeşitlilik vizesi programı için başvuru takvimi merakla bekleniyor. ABD'de kalıcı oturum izni elde etmek isteyen adaylar, başvuruların hangi tarihte başlayacağını, kayıt işlemlerinin nasıl yapılacağını ve programa katılım şartlarını araştırıyor. Peki, 2026-2027 Green Card başvuruları başladı mı, başvuru ekranı ne zaman açılacak? Green Card çekilişine kimler katılabilir, başvurular hangi tarihte sona erecek? İşte yeni dönem Green Card başvuru takvimine ilişkin merak edilen ayrıntılar...
ABD'de yeni bir hayat kurmak ve kalıcı oturum hakkı elde etmek isteyenler, Green Card başvurularına ilişkin son gelişmeleri araştırıyor. Çeşitlilik Vizesi Programı kapsamında her yıl gerçekleştirilen çekilişe katılmayı planlayan milyonlarca aday, yeni dönem kayıtlarının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Başvuru sürecinin nasıl ilerleyeceği, gerekli şartlar ve başvuruların yapılacağı resmi internet sitesi de en çok merak edilen konular arasında bulunuyor. Peki, 2026-2027 Green Card başvuruları ne zaman başlayacak? Green Card başvuru tarihleri açıklandı mı, başvurular nereden ve nasıl yapılacak? İşte Green Card çekilişi ve yeni dönem başvuru sürecine ilişkin ayrıntılar...
GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
ABD'de süresiz oturum ve çalışma izni almak isteyen adayların beklediği Green Card çekilişi için başvuru takvimi henüz netleşmedi. 2026 yılında gerçekleştirilmesi beklenen DV-2027 Green Card başvurularının hangi tarihler arasında alınacağına ilişkin resmi bir duyuru yapılmadı.
Başvuru sürecinin başlangıç ve bitiş tarihlerinin ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanacak yeni takvimle belli olması bekleniyor.
GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN VE NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişine katılmak isteyen adaylar, başvuru takviminin açıklanmasının ardından işlemlerini ABD Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. Başvurular yalnızca "https://dvprogram.state.gov" adresinden kabul edilecek.