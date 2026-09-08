GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında gözler sahaya çıkacak kadroya çevrilirken, sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina mücadelede forma giyemeyecek. Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek Galatasaray'ın Sporting Lizbon karşısındaki mücadelesinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi…