GS ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ | Sporting Lizbon - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı izlenecek?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında Sporting Lizbon'a konuk olacak. Estadio Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak mücadelede sakatlıkları bulunan Victor Osimhen ve Mario Lemina forma giyemeyecek. Norveçli hakem Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma öncesinde maçın tarihi, saati ve yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte 2026-2027 GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi ve Sporting Lizbon - Galatasaray maçına ilişkin detaylar…
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2026-2027 sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı takımın Devler Ligi'ndeki ilk karşılaşmasında gözler sahaya çıkacak kadroya çevrilirken, sakatlıkları bulunan Osimhen ve Lemina mücadelede forma giyemeyecek. Avrupa arenasında önemli bir sınav verecek Galatasaray'ın Sporting Lizbon karşısındaki mücadelesinin ne zaman, saat kaçta başlayacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı merak konusu oldu. İşte, GS Şampiyonlar Ligi maç takvimi…
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray'ın Sporting Lizbon ile karşılaşacağı mücadele 9 Eylül 2026 Çarşamba günü oynanacak. Portekiz'de Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 22.00'de başlayacak.
SPORTİNG LİZBON - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Futbolseverlerin yakından takip ettiği Sporting Lizbon - Galatasaray karşılaşmasının yayın adresi de belli oldu. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında toplam 8 karşılaşmaya çıkacak. Sarı-kırmızılıların fikstüründe Sporting Lizbon'un yanı sıra Barcelona, Lille, Stuttgart, Aston Villa, AEK Atina, Feyenoord ve PSG bulunuyor.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasındaki maç programı şöyle:
9 Eylül 2026: Sporting Lizbon - Galatasaray
13 Ekim 2026: Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026: Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026: Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026: Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026: AEK Atina - Galatasaray
19 Ocak 2027: Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027: PSG - Galatasaray
GALATASARAY'IN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK RAKİBİ SPORTİNG LİZBON
Galatasaray, Avrupa arenasındaki yeni sezonuna Sporting Lizbon deplasmanında başlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasındaki ilk maçında Portekiz temsilcisi karşısında mücadele edecek.
Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasının tamamlanmasının ardından oluşacak puan durumuna göre takımların üst tura yükselme süreci şekillenecek. Galatasaray da ilk maçtan itibaren avantajlı bir başlangıç yaparak Avrupa'daki yolculuğunu sürdürmek istiyor.