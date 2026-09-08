GTA 6 ne zaman çıkacak? Oyun tutkunları için geri sayım başladı! GTA 6 fiyatları ne kadar?
Oyun tutkunlarının heyecan içerisinde beklediği GTA 6 için geri sayımda sona yaklaşıldı. Analistlere göre ön siparişlerden 1 milyar dolar civarı gelir beklenen GTA 6 için pre-order'lar (ön siparişler) 25 Haziran 2026'da açıldı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 fiyatları ne kadar? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte sorgulanan detaylar...
GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 fiyatları ne kadar? Geri sayımda sona yaklaışılmasıyla birlikte oyun utkunları merak içerisinde başta belirtilen soruların cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki 25 Haziran 2026'da ön siparişler alınmaya başladı. Peki, GTA 6 ne zaman çıkacak? Sorgulayanlar için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte sorgulanan sorunun cevabı...
GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?
Rockstar Games, oyunun çıkış tarihini 19 Kasım 2026 olarak belirledi. İlk aşamada yalnızca PlayStation 5 ve Xbox Series X/S konsolları için çıkış yapacak; PC (bilgisayar) sürümünün ise 2027 yılına sarkabileceği öngörülüyor.
GTA 6 NE KADAR, KAÇ TL?
Oyunun yurt dışı standart sürüm fiyatı 79.99 Dolar, Ultimate Edition sürümü ise 99.99 Dolar olarak açıklandı. Türkiye'de ise standart sürümün 3.999 TL, Ultimate paketinin ise 4.999 TL bandında ön siparişe açıldığı bildirildi.
HİKAYE VE MEKANİKLER
Klasik Bonnie ve Clyde temasından esinlenen oyunda Lucia ve Jason adında iki suç ortağının hikayesi işlenecek. Vice City'de geçecek yapımda, Red Dead Redemption 2'nin de ötesinde gelişmiş bir yapay zekâ ve çevre etkileşim sistemi yer alacak. Oyun ilk çıkışında tamamen tek oyunculu (single-player) deneyimine odaklanacak.