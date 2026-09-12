GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 12 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?
Altın piyasasında hareketlilik hafta sonunda da yakından izleniyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini takip ediyor. Piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler, "Altın fiyatları ne kadar oldu, bugün alış ve satış rakamları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...
Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, hafta sonunda da yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü altın alım satımı yapacak kişiler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel seviyelerini araştırıyor. Piyasalardaki son rakamları öğrenmek isteyenler, altının bugün kaç TL’den işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.784,07
Satış: 6.784,88
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.347,60
Satış: 4.350,56
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.854,51
Satış: 11.093,28
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 43.418,02
Satış: 44.237,40
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.506,00
Satış: 44.239,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 21.641,17
Satış: 22.186,55
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 43.418,02
Satış: 44.237,40
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 45.002,05
Satış: 46.168,38
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.675,59
Satış: 4.913,11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.117,08
Satış: 6.362,04
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 108.373,00
Satış: 110.174,00