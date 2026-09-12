GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 12 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, hafta sonunda da yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü altın alım satımı yapacak kişiler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel seviyelerini araştırıyor. Piyasalardaki son rakamları öğrenmek isteyenler, altının bugün kaç TL’den işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum...