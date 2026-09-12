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        Haberler Bilgi GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 12 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: 12 Eylül 2026 Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi?

        Altın piyasasında hareketlilik hafta sonunda da yakından izleniyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü yatırımcılar ve vatandaşlar, gram altın başta olmak üzere çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altınının güncel değerlerini takip ediyor. Piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyenler, "Altın fiyatları ne kadar oldu, bugün alış ve satış rakamları kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte 12 Eylül 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 16:59 Güncelleme:
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        1

        Altın piyasasında yaşanan gelişmeler, hafta sonunda da yatırımcıların ve vatandaşların yakın takibinde bulunuyor. 12 Eylül 2026 Cumartesi günü altın alım satımı yapacak kişiler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altınının güncel seviyelerini araştırıyor. Piyasalardaki son rakamları öğrenmek isteyenler, altının bugün kaç TL’den işlem gördüğünü merak ediyor. İşte 12 Eylül 2026 Cumartesi gününe ait canlı altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.784,07

        Satış: 6.784,88

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.347,60

        Satış: 4.350,56

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.854,51

        Satış: 11.093,28

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.418,02

        Satış: 44.237,40

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.506,00

        Satış: 44.239,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.641,17

        Satış: 22.186,55

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 43.418,02

        Satış: 44.237,40

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 45.002,05

        Satış: 46.168,38

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.675,59

        Satış: 4.913,11

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.117,08

        Satış: 6.362,04

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 108.373,00

        Satış: 110.174,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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