Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve konusu: Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor?

Güneşin Doğduğu Yer dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizi, Almanya'dan Adana'ya uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapımda Burak Özçivit başrolde yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Güneşin Doğduğu Yer konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri hakkında merak edilenler…