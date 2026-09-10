Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve konusu: Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor?

        Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve konusu: Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor?

        ATV'nin yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayan ve Adana'ya uzanan hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu. İşte, Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve konusu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 15:01 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Güneşin Doğduğu Yer dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizi, Almanya'dan Adana'ya uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapımda Burak Özçivit başrolde yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Güneşin Doğduğu Yer konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri hakkında merak edilenler…

        2

        GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

        3

        GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NEDİR?

        Güneşin Doğduğu Yer'in hikayesi Almanya'da başlıyor. Kenan Kozan'ın Almanya'ya yaptığı yolculuk, hayatının aşkı Leyla Breger ile tanışmasına neden oluyor. Kenan'ın Leyla ile kurduğu bağ, Adana'ya dönüşünün ardından ailesiyle yaşayacağı çatışmaların da temelini oluşturuyor.

        4

        Kenan, annesi Celadet'in kendisi için belirlediği hayatın dışına çıkarak aşkının peşinden gitmeyi seçiyor. Ancak aldığı bu karar, Kozan ailesinin dengelerini de değiştiriyor. Dizide aşkın yanı sıra aile ilişkileri ve güç mücadelesi de hikayenin önemli unsurları arasında yer alıyor.

        5

        GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI KİMLER?

        Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz ve Kenan Ciniviz de bulunuyor. Beyza Gümülcine ise dizide Leyla Breger karakterine hayat veriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Güneşin Doğduğu Yer
        #oyuncuları
        #oyuncu kadrosu
        #konusu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        F.Bahçe'de 4. İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        10 milyar TL'lik yatırımların açılışı yapıldı
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Oğuz Murat Aci davasında tazminat karşılığında anlaşma talebi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        Şarkıcı Nev entübe edildi
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan’da
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        'Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon afişi
        Planlama fark yarattı!
        Planlama fark yarattı!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        Maltepe'deki cani, adliyede! Ev sahipleri Almanya'dan geldi, cinayete kurban gitti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        KKTC'deki gemi faciasında yeni görüntü! Kırık kızak dikkat çekti!
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        AfD adayının sözleri tepki çekti
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        İddiaları sarılarak yalanladılar
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        WSJ iddia etti: İran yeniden balistik füze üretiyor
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        22 ilde 'C31K' operasyonu: Saldırı planlayan 27 şüpheli yakalandı
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        Samsung'dan Apple'a gönderme
        15 soruda kiralık sosyal konut
        15 soruda kiralık sosyal konut
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Serdar Ortaç'tan eski eşine tebrik
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        Kartal zirve için sahaya çıkıyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Ünlü oyuncudan üzücü haber
        Umutları canlı tutuyor
        Umutları canlı tutuyor