Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve konusu: Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, nerede çekiliyor?
ATV'nin yeni sezon dizisi Güneşin Doğduğu Yer, Almanya'da başlayan ve Adana'ya uzanan hikayesiyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yayın tarihi ve oyuncu kadrosu belli oldu. İşte, Güneşin Doğduğu Yer oyuncuları ve konusu…
Güneşin Doğduğu Yer dizisi için geri sayım başladı. Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosunu Yıldız Tunç'un kaleme aldığı dizi, Almanya'dan Adana'ya uzanan hikayesiyle dikkat çekiyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yapımda Burak Özçivit başrolde yer alıyor. Peki, Güneşin Doğduğu Yer ne zaman başlıyor, konusu ne ve oyuncuları kimler? İşte, Güneşin Doğduğu Yer konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yeri hakkında merak edilenler…
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin yayın tarihi belli oldu. Dizi, 17 Eylül 2026 Perşembe akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER KONUSU NEDİR?
Güneşin Doğduğu Yer'in hikayesi Almanya'da başlıyor. Kenan Kozan'ın Almanya'ya yaptığı yolculuk, hayatının aşkı Leyla Breger ile tanışmasına neden oluyor. Kenan'ın Leyla ile kurduğu bağ, Adana'ya dönüşünün ardından ailesiyle yaşayacağı çatışmaların da temelini oluşturuyor.
Kenan, annesi Celadet'in kendisi için belirlediği hayatın dışına çıkarak aşkının peşinden gitmeyi seçiyor. Ancak aldığı bu karar, Kozan ailesinin dengelerini de değiştiriyor. Dizide aşkın yanı sıra aile ilişkileri ve güç mücadelesi de hikayenin önemli unsurları arasında yer alıyor.
GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER OYUNCULARI KİMLER?
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Devrim Yakut, Bahar Süer, Muharrem Türkseven, Nazlıcan Demir, İlker Yavuz ve Kenan Ciniviz de bulunuyor. Beyza Gümülcine ise dizide Leyla Breger karakterine hayat veriyor.