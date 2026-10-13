GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 Ekim 2026 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...

Gelinim Mutfakta'nın 13 Ekim 2026 Salı günü ekrana gelen bölümünde, yarışmacılar arasında çeyrek altın mücadelesi yaşandı. Aslı Hünel'in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, günün menüsünü en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda oluşan sıralama merak edilirken, günün en başarılı gelininin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Ekim Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? Gelinler kaçar puan aldı? İşte son bölümün puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...