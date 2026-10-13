Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 Ekim 2026 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...

        GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 Ekim 2026 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...

        Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 13 Ekim 2026 Salı günü yaşanan rekabetle yeniden gündeme geldi. Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği programda Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altının sahibini belirleyen puanlamanın ardından izleyiciler, günün kazananını ve yarışmacıların sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, 13 Ekim Salı Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı, hangi gelin günü zirvede tamamladı? İşte son bölümde yaşananlar, günün birincisi ve güncel puan tablosuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 17:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Gelinim Mutfakta'nın 13 Ekim 2026 Salı günü ekrana gelen bölümünde, yarışmacılar arasında çeyrek altın mücadelesi yaşandı. Aslı Hünel'in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, günün menüsünü en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda oluşan sıralama merak edilirken, günün en başarılı gelininin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Ekim Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? Gelinler kaçar puan aldı? İşte son bölümün puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...

        2

        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.

        3

        GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 EKİM 2026

        Cemile: 17 puan

        Yeşim: 16 puan

        Tuğba: 13 puan

        Beyza: 11 puan

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Donald Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük saygı duyuyorum
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Fon Kurulu'nun 5. toplantısı gerçekleştirildi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suudi Veliaht Prens'e telefon
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Arda Turan'dan A Milli Takım açıklaması!
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 13 Ekim 2026 haberleri
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        18 yaş altına sigara satışının önlenmesi için çalışma
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Galatasaray'dan dünya rekoru
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        Fotoğraftaki araç bile çalıntı çıktı!
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        "Altaylı, Sınav’ı tehdit ettirdi"
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu
        AKOM saat vererek uyardı!
        AKOM saat vererek uyardı!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Şampiyonlar Ligi'nde dev randevu!
        Leo'nun baba göbeği
        Leo'nun baba göbeği
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        Avrupa'da namağlup F.Bahçe, Villa karşısında!
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        "Palamutu tutalım ama az tutalım"
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Dört büyüklerin toplam borcu 108 milyar lirayı aştı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        Altın sert düşerken alımlarını hızlandırdı
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        "Türkiye yolundan dönmeyecektir"
        O yoruma yanıt verdi
        O yoruma yanıt verdi