GÜNÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 Ekim 2026 Salı Gelinim Mutfakta puan durumu...
Kanal D'nin ilgiyle takip edilen yarışma programı Gelinim Mutfakta, 13 Ekim 2026 Salı günü yaşanan rekabetle yeniden gündeme geldi. Aslı Hünel'in sunuculuğunu üstlendiği programda Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, hazırladıkları yemeklerle kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için kıyasıya mücadele etti. Çeyrek altının sahibini belirleyen puanlamanın ardından izleyiciler, günün kazananını ve yarışmacıların sıralamasını araştırmaya başladı. Peki, 13 Ekim Salı Gelinim Mutfakta'da çeyrek altını kim aldı, hangi gelin günü zirvede tamamladı? İşte son bölümde yaşananlar, günün birincisi ve güncel puan tablosuna ilişkin merak edilen ayrıntılar...
Gelinim Mutfakta'nın 13 Ekim 2026 Salı günü ekrana gelen bölümünde, yarışmacılar arasında çeyrek altın mücadelesi yaşandı. Aslı Hünel'in sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışmada Cemile, Tuğba, Yeşim ve Canan, günün menüsünü en iyi şekilde hazırlayarak rakiplerini geride bırakmaya çalıştı. Kayınvalidelerin verdiği puanlar sonucunda oluşan sıralama merak edilirken, günün en başarılı gelininin kim olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Ekim Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? Gelinler kaçar puan aldı? İşte son bölümün puan durumu ve günün kazananına ilişkin ayrıntılar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Cemile oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU 13 EKİM 2026
Cemile: 17 puan
Yeşim: 16 puan
Tuğba: 13 puan
Beyza: 11 puan