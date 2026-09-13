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        Haberler Bilgi GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta oynanacak?a

        GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta oynanacak?a

        13 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmaların saatleri ve yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde. Süper Lig'de üç maç oynanırken, Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga'da da dikkat çeken mücadeleler sahne alacak. Peki, Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta? İşte 13 Eylül 2026 Pazar günü maç programı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 20:02 Güncelleme:
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        1

        13 Eylül 2026 Pazar günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de heyecan devam edecek. İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City, İspanya La Liga'da Levante ile Barcelona, İtalya Serie A'da ise Sassuolo ile Juventus kozlarını paylaşacak. İşte, 13 Eylül 2026 maç programı…

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        13 EYLÜL 2026 SÜPER LİG MAÇ PROGRAMI

        Trendyol Süper Lig'de 13 Eylül Pazar günü üç karşılaşma oynanacak. Günün ilk mücadelesinde Gençlerbirliği ile Kasımpaşa karşılaşacak. Akşam saatlerinde ise Amed Sportif Faaliyetler-Başakşehir ve Galatasaray-Kocaelispor maçları oynanacak.

        BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

        * 17.00: Gençlerbirliği - Kasımpaşa

        * 20.00: Amed Sportif Faaliyetler - Başakşehir

        * 20.00: Galatasaray - Kocaelispor

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        13 EYLÜL 2026 İNGİLTERE PREMIER LİG MAÇLARI

        * 16.00: Coventry City - Brighton

        * 18.30: Manchester United - Manchester City

        4

        13 EYLÜL 2026 LA LIGA MAÇ PROGRAMI

        La Liga'da pazar günü dört karşılaşma oynanacak. Barcelona, Levante deplasmanında sahaya çıkarken Atletico Madrid de Real Sociedad karşısında galibiyet arayacak.

        * 15.00: Celta Vigo - Malaga

        * 18.15: Levante - Barcelona

        * 20.30: Getafe - Deportivo La Coruna

        * 23.00: Real Sociedad - Atletico Madrid

        5

        13 EYLÜL 2026 SERIE A MAÇ PROGRAMI

        İtalya Serie A'da 13 Eylül Pazar günü üç mücadele oynanacak. Napoli ile Bologna karşılaşırken Sassuolo sahasında Juventus'u ağırlayacak.

        * 16.00: Lecce - Monza

        * 19.00: Napoli - Bologna

        * 21.45: Sassuolo - Juventus

        6

        13 EYLÜL 2026 BUNDESLIGA MAÇ PROGRAMI

        Bundesliga'da pazar günü iki karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Bayern Münih, Elversberg deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

        * 17.30: Leipzig - Hamburg

        * 19.30: Elversberg - Bayern Münih

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        #süper lig
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