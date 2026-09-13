GÜNÜN MAÇ PROGRAMI 13 EYLÜL 2026: Bugün hangi maçlar var ve saat kaçta oynanacak?a

13 Eylül 2026 Pazar günü futbolseverleri birbirinden önemli karşılaşmalar bekliyor. Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Kocaelispor karşı karşıya gelirken, Avrupa'nın önde gelen liglerinde de heyecan devam edecek. İngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Manchester City, İspanya La Liga'da Levante ile Barcelona, İtalya Serie A'da ise Sassuolo ile Juventus kozlarını paylaşacak. İşte, 13 Eylül 2026 maç programı…