GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 3 EKİM 2026: Bugün hangi kanalda ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışları
3 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film ve yarışma programlarından oluşan yoğun bir yayın akışı bekliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel programları belli olurken, hangi yapımın saat kaçta ekrana geleceği de araştırılıyor. İşte 3 Ekim Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışı ve Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV kanallarında yer alacak programlar…
Bu akşam televizyon ekranlarında yeni bölümleriyle öne çıkan diziler izleyiciyle buluşacak. Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Mercan Köşk, Star TV’de ise Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Bunun yanı sıra Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin dizi, film, yarışma ve program seçenekleri de günün yayın akışında yer alıyor. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, sevilen yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi televizyon yayın akışı listesi haberimizde...
KANALLARIN 3 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım
15:00 Sevdan Bir Ateş
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Kızılcık Şerbeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Daha 17
16:30 Haysiyet
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.40 Kod Adı Kırlangıç
10.00 Hayallerinin Peşinde
11.35 Evlilik Güzeldir
14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı
17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
19.00 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
ATV YAYIN AKIŞI
07: 30 atv'de Hafta Sonu
10: 00 Altı Üstü İstanbul
13: 15 Mercan Köşk
15: 50 Güneşin Doğduğu Yer
19: 00 atv Ana Haber
20: 00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
08:00 Başkalarının Hayatı
11:00 Sevdiğim Sensin
14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Tuzlu Kahve
19:00 Star Haber
20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
NOW YAYIN AKIŞI
08.30 Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 Ömür Usta
13.45 Halef: Köklerin Çağrısı
16.00 Anne Yarısı
19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Ömer Usta
22:45 Anne Yarısı
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Tuzak
08:00 Oynat Bakalım
08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
15:30 Gupi / Çizgi Film
16:30 MasterChef Türkiye
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm