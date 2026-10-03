GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 3 EKİM 2026: Bugün hangi kanalda ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışları

Bu akşam televizyon ekranlarında yeni bölümleriyle öne çıkan diziler izleyiciyle buluşacak. Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Mercan Köşk, Star TV’de ise Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Bunun yanı sıra Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin dizi, film, yarışma ve program seçenekleri de günün yayın akışında yer alıyor. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, sevilen yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi televizyon yayın akışı listesi haberimizde...