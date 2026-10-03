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        Haberler Bilgi GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 3 EKİM 2026: Bugün hangi kanalda ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışları

        GÜNÜN TV YAYIN AKIŞI 3 EKİM 2026: Bugün hangi kanalda ne var? Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV yayın akışları

        3 Ekim 2026 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri dizi, film ve yarışma programlarından oluşan yoğun bir yayın akışı bekliyor. Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin güncel programları belli olurken, hangi yapımın saat kaçta ekrana geleceği de araştırılıyor. İşte 3 Ekim Cumartesi gününe ait televizyon yayın akışı ve Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, ATV, TV8 ve NOW TV kanallarında yer alacak programlar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 17:35 Güncelleme:
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        1

        Bu akşam televizyon ekranlarında yeni bölümleriyle öne çıkan diziler izleyiciyle buluşacak. Kanal D’de Güller ve Günahlar, ATV’de Mercan Köşk, Star TV’de ise Başkalarının Hayatı yeni bölümleriyle ekrana gelecek. Bunun yanı sıra Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV’nin dizi, film, yarışma ve program seçenekleri de günün yayın akışında yer alıyor. Peki bu akşam hangi kanalda ne var, sevilen yapımlar saat kaçta başlayacak? İşte 3 Ekim 2026 Cumartesi televizyon yayın akışı listesi haberimizde...

        2

        KANALLARIN 3 EKİM 2026 TV YAYIN AKIŞLARI

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07:00 Kızılcık Şerbeti

        10:00 Cumartesi Sürprizi

        13:00 Selvi Boylum Al Yazmalım

        15:00 Sevdan Bir Ateş

        18:25 Hafta Sonu Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Kızılcık Şerbeti

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 İkizler Memo - Can

        08:30 Konuştukça

        09:45 Magazin D Cumartesi

        13:00 Arda'nın Mutfağı

        14:00 Daha 17

        16:30 Haysiyet

        18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

        20:00 Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08.40 Kod Adı Kırlangıç

        10.00 Hayallerinin Peşinde

        11.35 Evlilik Güzeldir

        14.50 Mehmed: Fetihler Sultanı

        17.50 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        19.00 Ana Haber

        20.00 Gönül Dağı

        5

        ATV YAYIN AKIŞI

        07: 30 atv'de Hafta Sonu

        10: 00 Altı Üstü İstanbul

        13: 15 Mercan Köşk

        15: 50 Güneşin Doğduğu Yer

        19: 00 atv Ana Haber

        20: 00 Mercan Köşk (Yeni Bölüm)

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08:00 Başkalarının Hayatı

        11:00 Sevdiğim Sensin

        14:00 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

        15:30 Tuzlu Kahve

        19:00 Star Haber

        20:00 Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

        7

        NOW YAYIN AKIŞI

        08.30 Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 Ömür Usta

        13.45 Halef: Köklerin Çağrısı

        16.00 Anne Yarısı

        19.00 Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20:00 Ömer Usta

        22:45 Anne Yarısı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:30 Tuzak

        08:00 Oynat Bakalım

        08:30 Gençlik Rüzgarı / Yeni Bölüm

        10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

        15:30 Gupi / Çizgi Film

        16:30 MasterChef Türkiye

        20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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