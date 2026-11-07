Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi GÜNÜN YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 7 Kasım 2026 Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        GÜNÜN YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 7 Kasım 2026 Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?

        Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününün yayın akışını araştırıyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin günlük program listeleri de netleşti. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 7 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve kanalların program listeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 10:13 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        7 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın programları izleyicilerin gündeminde. Hafta sonuna özel hazırlanan yayın akışlarında sevilen diziler, sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programları yer alıyor. Günün farklı saatlerinde ekran başına geçmeyi planlayanlar, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların izleyiciyle buluşacağını araştırıyor. Peki, bugün TV'de ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 7 Kasım Cumartesi yayın akışı…

        2

        KANALLARIN 7 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)

        10.00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)

        13.00 – İşte Hayat

        14.45 – Sevdan Bir Ateş (Tekrar)

        18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)

        20.00 – Güldür Güldür Show

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 – Küçük Ağa

        08.30 – Konuştukça

        09.45 – Magazin D Cumartesi

        13.00 – Arda'nın Mutfağı

        14.00 – Haysiyet

        16.00 – Daha 17

        18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu

        20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)

        4

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        08.35 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)

        10.00 – Hayallerinin Peşinde

        11.25 – Evlilik Güzeldir (Tekrar)

        14.45 – Teşkilat (Tekrar)

        17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        19.00 – Ana Haber

        20.00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        08.15 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)

        11.15 – Başkalarının Hayatı (Tekrar)

        14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)

        15.30 – Tuzlu Kahve (Tekrar)

        19.00 – Star Haber

        20.00 – Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)

        6

        ATV YAYIN AKIŞI

        07.30 – atv'de Hafta Sonu

        10.00 – Altı Üstü İstanbul

        13.15 – Var Mısın Yok Musun

        15.45 – Güneşin Doğduğu Yer

        19.00 – atv Ana Haber

        20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri

        08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu

        11.15 – Memet Özer ile Mutfakta

        12.00 – Kamera Arkası

        12.45 – Yeraltı

        15.00 – Ömür Usta

        16.15 – Anne Yarısı

        19.00 – Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

        20.00 – Ali İhsan Varol ile Kumbara

        21.45 – Ömür Usta

        01.00 – Yeraltı

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.30 – Tuzak

        08.00 – Oynat Bakalım

        08.30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)

        10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)

        15.30 – Gupi (Çizgi Film)

        16.30 – MasterChef Türkiye

        20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'nin Nabzı - 5 Kasım 2026 (Trump İran Politikasını Değiştirir Mi?)

        ABD Müslüman bir Başkana hazır mı? İran ile büyük bir savaş kapıda mı?Trump İran politikasını değiştirir mi? ABD seçimleri sonrası piyasaların yönü: Piyasa barış ihtimalini mi satın alıyor? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Aytunç Erkin, CHP...
        #TV Yayın akışı
        #show tv
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Et fiyatlarına yeni düzenleme
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Komşuların tartışması cinayetle bitti
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Otomobilinden inip diğer aracın camını yumrukladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Ticaret Bakanlığı o oyuncağın satışını yasakladı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Dikkat! Tam mevsimi... Komşusundan aldığı mantar hayattan kopardı
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Fon soruşturmasında 4 tutuklama
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Ünlü senarist hayatını kaybetti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Tesla Cybertruck'ın fişini çekti
        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!
        Anne ve kardeş katilinden şaşırtan savunma!
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Erkekte aradığı kriterleri sıraladı
        Osimhen ameliyat oldu!
        Osimhen ameliyat oldu!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Nursema'nın dönüşü damga vurdu
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Süper Lig'de kritik randevu!
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Coşkun Sabah: 'Anılar' kırmızı çizgim
        Dünyada altın talebi dirençli
        Dünyada altın talebi dirençli
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kartal yara sarmak istiyor!
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        Kuyumcudan 200 tane yüzük çaldı! Gerçek çok başka çıktı
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı
        17 yaşındaki Mustafa Demir cinayetinde karar! Çocuk katillere ceza yağdı