GÜNÜN YAYIN AKIŞI BELLİ OLDU! 7 Kasım 2026 Show TV, Kanal D, ATV, Star TV, TRT 1, TV8, NOW TV yayın akışı ile bugün televizyonda neler var?
Hafta sonunu televizyon karşısında geçirmek isteyenler, 7 Kasım 2026 Cumartesi gününün yayın akışını araştırıyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve eğlence programları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Akşam kuşağında hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin günlük program listeleri de netleşti. Peki, bugün televizyonda neler var, hangi kanalda hangi program yayınlanacak? İşte 7 Kasım 2026 Cumartesi TV yayın akışı ve kanalların program listeleri…
7 Kasım 2026 Cumartesi günü televizyon kanallarının yayın programları izleyicilerin gündeminde. Hafta sonuna özel hazırlanan yayın akışlarında sevilen diziler, sinema filmleri, yarışmalar ve eğlence programları yer alıyor. Günün farklı saatlerinde ekran başına geçmeyi planlayanlar, özellikle akşam kuşağında hangi yapımların izleyiciyle buluşacağını araştırıyor. Peki, bugün TV'de ne var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak? İşte Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8 ve NOW TV'nin 7 Kasım Cumartesi yayın akışı…
KANALLARIN 7 KASIM TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Kızılcık Şerbeti (Tekrar)
10.00 – Cumartesi Sürprizi (Canlı)
13.00 – İşte Hayat
14.45 – Sevdan Bir Ateş (Tekrar)
18.25 – Hafta Sonu Ana Haber (Canlı)
20.00 – Güldür Güldür Show
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 – Küçük Ağa
08.30 – Konuştukça
09.45 – Magazin D Cumartesi
13.00 – Arda'nın Mutfağı
14.00 – Haysiyet
16.00 – Daha 17
18.30 – Kanal D Haber Hafta Sonu
20.00 – Güller ve Günahlar (Yeni Bölüm)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
08.35 – Kod Adı Kırlangıç (Tekrar)
10.00 – Hayallerinin Peşinde
11.25 – Evlilik Güzeldir (Tekrar)
14.45 – Teşkilat (Tekrar)
17.50 – Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
19.00 – Ana Haber
20.00 – Gönül Dağı (Yeni Bölüm)
STAR TV YAYIN AKIŞI
08.15 – Sevdiğim Sensin (Tekrar)
11.15 – Başkalarının Hayatı (Tekrar)
14.00 – Aslı Özkaya ile Bir Şansım Olsa (Yeni Bölüm)
15.30 – Tuzlu Kahve (Tekrar)
19.00 – Star Haber
20.00 – Başkalarının Hayatı (Yeni Bölüm)
ATV YAYIN AKIŞI
07.30 – atv'de Hafta Sonu
10.00 – Altı Üstü İstanbul
13.15 – Var Mısın Yok Musun
15.45 – Güneşin Doğduğu Yer
19.00 – atv Ana Haber
20.00 – Kim Milyoner Olmak İster?
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 – Fatih Savaş ile Sabah Sohbetleri
08.30 – Çalar Saat Hafta Sonu
11.15 – Memet Özer ile Mutfakta
12.00 – Kamera Arkası
12.45 – Yeraltı
15.00 – Ömür Usta
16.15 – Anne Yarısı
19.00 – Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20.00 – Ali İhsan Varol ile Kumbara
21.45 – Ömür Usta
01.00 – Yeraltı
TV8 YAYIN AKIŞI
06.30 – Tuzak
08.00 – Oynat Bakalım
08.30 – Gençlik Rüzgarı (Yeni Bölüm)
10.00 – Gazete Magazin (Yeni Bölüm)
15.30 – Gupi (Çizgi Film)
16.30 – MasterChef Türkiye
20.00 – MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)