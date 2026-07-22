Hac kura tarihi 2027: Hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında milyonlarca adayın beklediği kura çekimi için geri sayım sona erdi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek hac kurasında bu yıl 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı heyecanla sonuçları bekliyor. Kura çekimi noter huzurunda yapılacak ve vatandaşlar süreci canlı yayın üzerinden takip edebilecek. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından kesin kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt süreci başlayacak. Peki, 2027 hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek, hac kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan hac kura takvimi ve tüm detaylar…
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2027 hac kurasına, bu yıl ilk kez başvuru yapanlarla birlikte önceki yıllardan kayıt yenileyen adaylar katılacak. Toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının yer alacağı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Kura sonuçları yalnızca e-Devlet ekranında yayımlanmayacak, adaylara kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…
HAC KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2027 hac kura çekimi, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da noter huzurunda yapılacak. Vatandaşlar kura çekimini canlı yayın aracılığıyla takip edebilecek.
Bu yıl kuraya;
252 bin 708 ilk kez ön kayıt yaptıran vatandaş,
1 milyon 625 bin 338 kayıt yenileme işlemini tamamlayan vatandaş,
olmak üzere toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayı katılacak.
2027 HAC KONTENJANI KAÇ KİŞİ?
Suudi Arabistan tarafından Türkiye'ye 2027 yılı hac organizasyonu için tahsis edilen kontenjan 84 bin 942 kişi olarak belirlendi. Kura sonucunda kontenjan dahilinde hak kazanan adaylar kesin kayıt yaptırabilecek.
HAC KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Hac kura sonuçları açıklandıktan sonra adaylar sonuçlarını e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecek. Bunun yanı sıra sonuçlar, başvuru sırasında kayıtlı olan cep telefonu numaralarına kısa mesaj (SMS) ile de bildirilecek.
HAC KESİN KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Kura sonucunda kesin kayıt hakkı kazanan vatandaşlar, kayıt işlemlerini 30 Temmuz Perşembe günü saat 08.30'dan itibaren 18 Ağustos'a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecek.
Belirlenen tarihler arasında işlemlerini tamamlamayan adaylar için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvimin takip edilmesi gerekiyor.
HACILAR KUTSAL TOPRAKLARA NE ZAMAN GİDECEK?
2027 yılı hac organizasyonu kapsamında hacı adaylarının kutsal topraklara gidişleri 17 Nisan-11 Mayıs 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Dönüşlerin ise 20 Mayıs-15 Haziran 2027 tarihleri arasında yapılması planlanıyor.