Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenecek 2027 hac kurasına, bu yıl ilk kez başvuru yapanlarla birlikte önceki yıllardan kayıt yenileyen adaylar katılacak. Toplam 1 milyon 878 bin 46 hacı adayının yer alacağı kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Sonuçların açıklanmasının ardından kesin kayıt hakkı elde eden vatandaşlar e-Devlet üzerinden işlemlerini tamamlayabilecek. Kura sonuçları yalnızca e-Devlet ekranında yayımlanmayacak, adaylara kısa mesaj yoluyla da bildirilecek. Peki, hac kuraları ne zaman, saat kaçta çekilecek ve sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…