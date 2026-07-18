Hafta sonu 18 Temmuz Cumartesi ( Bugün ) ve 19 Temmuz Pazar (Yarın) sınav var mı? ne sınavı var? 2026 ÖSYM sınav takvimi

Bugün sınav var mı? Hafta sonu hangi sınavlar var? Temmuz ayının üçüncü hafta sonu öncesinde sınav programı yeniden gündeme geldi. Eğitim kurumları çevresinde oluşabilecek yoğunluğu öğrenmek isteyen vatandaşlar ile sınava girmeye hazırlanan adaylar, 18-19 Temmuz tarihlerindeki oturumları araştırıyor. Ayrıca AGS ve DGS sınavına girecek adaylar da merak içerisinde bu soruların cevabını sorguluyor. Peki, Hafta sonu 18 Temmuz Cumartesi ( Bugün ) ve 19 Temmuz Pazar (Yarın) sınav var mı? İşte detaylar...