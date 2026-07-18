Hafta sonu 18 Temmuz Cumartesi ( Bugün ) ve 19 Temmuz Pazar (Yarın) sınav var mı? ne sınavı var? 2026 ÖSYM sınav takvimi
Hafta sonu yani 18 Temmuz Cumartesi ( Bugün ) ve 19 Temmuz Pazar (Yarın) sınav olup olmadığı merak edilip araştırılıyor. Merak edilip araştırılan sorular ÖSYM'nin sınav takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Hafta sonu 18 Temmuz Cumartesi ( Bugün ) ve 19 Temmuz Pazar (Yarın) sınav var mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı ile ilgili detaylar...
Bugün sınav var mı? Hafta sonu hangi sınavlar var? Temmuz ayının üçüncü hafta sonu öncesinde sınav programı yeniden gündeme geldi. Eğitim kurumları çevresinde oluşabilecek yoğunluğu öğrenmek isteyen vatandaşlar ile sınava girmeye hazırlanan adaylar, 18-19 Temmuz tarihlerindeki oturumları araştırıyor. Ayrıca AGS ve DGS sınavına girecek adaylar da merak içerisinde bu soruların cevabını sorguluyor. Peki, Hafta sonu 18 Temmuz Cumartesi ( Bugün ) ve 19 Temmuz Pazar (Yarın) sınav var mı? İşte detaylar...
BU HAFTA SONU HANGİ SINAVLAR VAR?
18 Temmuz Cumartesi günü e-TEP 2026/3 İngilizce Yeterlik Sınavı saat 13.45’te yapılacak ve adaylar 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
19 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek 2026 Dikey Geçiş Sınavı için adayların saat 10.00’dan önce sınav merkezlerinde hazır bulunması gerekecek.
Açık Öğretim Kurumları 3. Dönem Yazılı Sınavları ise Cumartesi günü saat 10.00 ve 14.00’te, Pazar günü de saat 10.00’da düzenlenecek.