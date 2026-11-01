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        Haberler Bilgi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları yeniden yatırımcıların gündemine yerleşti. Birikimlerini altınla değerlendirenler ve alım satım yapmayı planlayanlar, 1 Kasım 2026 Pazar günü güncel fiyatları yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda ons altının hareketi ve döviz kurlarındaki değişimler yurt içindeki altın fiyatları üzerinde etkili olurken gram altın 6 bin 222 TL civarında seyrediyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor? İşte 1 Kasım Pazar günü altın piyasasında son durum ve güncel satış fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Kasım 2026 - 17:56 Güncelleme:
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        1

        Altın almayı ya da elindeki birikimi değerlendirmeyi düşünenlerin gözü, kasım ayının ilk gününde güncel fiyatlara çevrildi. 1 Kasım 2026 Pazar günü gram altının 6 bin 297 TL seviyelerinde bulunmasıyla birlikte diğer altın türlerinin alış ve satış rakamları da merak konusu oldu. Uluslararası piyasalarda ons altının izlediği yön ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki fiyatların belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 1 Kasım 2026 tarihli güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.297,05

        Satış: 6.297,93

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 3.909,44

        Satış: 3.909,93

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.075,28

        Satış: 10.297,12

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.301,10

        Satış: 41.062,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.087,58

        Satış: 20.594,23

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 40.301,10

        Satış: 41.062,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 41.423,59

        Satış: 42.478,68

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

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