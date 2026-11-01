HAFTA SONU ALTIN FİYATLARI 1 KASIM 2026: Bugün 14-22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?
Kasım ayının ilk gününde altın fiyatları yeniden yatırımcıların gündemine yerleşti. Birikimlerini altınla değerlendirenler ve alım satım yapmayı planlayanlar, 1 Kasım 2026 Pazar günü güncel fiyatları yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda ons altının hareketi ve döviz kurlarındaki değişimler yurt içindeki altın fiyatları üzerinde etkili olurken gram altın 6 bin 222 TL civarında seyrediyor. Peki, bugün gram altın kaç TL oldu? Çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını ne kadardan satılıyor? İşte 1 Kasım Pazar günü altın piyasasında son durum ve güncel satış fiyatları...
Altın almayı ya da elindeki birikimi değerlendirmeyi düşünenlerin gözü, kasım ayının ilk gününde güncel fiyatlara çevrildi. 1 Kasım 2026 Pazar günü gram altının 6 bin 297 TL seviyelerinde bulunmasıyla birlikte diğer altın türlerinin alış ve satış rakamları da merak konusu oldu. Uluslararası piyasalarda ons altının izlediği yön ve döviz kurlarındaki hareketlilik, Türkiye'deki fiyatların belirlenmesinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, bugün altın fiyatlarında son durum ne? Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını kaç liradan alınıp satılıyor? İşte 1 Kasım 2026 tarihli güncel altın fiyatları ve piyasalardaki son gelişmeler...
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.297,05
Satış: 6.297,93
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.909,44
Satış: 3.909,93
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.075,28
Satış: 10.297,12
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 40.301,10
Satış: 41.062,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.087,58
Satış: 20.594,23
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 40.301,10
Satış: 41.062,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 41.423,59
Satış: 42.478,68
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00