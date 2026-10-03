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        Haberler Bilgi HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDE İBRE TERS YÖNLÜ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 3 Ekim 2026 Altın fiyatları canlı takip ekranı

        HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDE İBRE TERS YÖNLÜ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 3 Ekim 2026 Altın fiyatları canlı takip ekranı

        Altın fiyatları 3 Ekim 2026 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta sonu altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 6 bin 500 lira bandındaki seyrini korurken, çeyrek altın 10 bin 700 liraya yakın seviyede işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 17:36 Güncelleme:
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        1

        Altın fiyatları 3 Ekim 2026 Cumartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayını düşüşle tamamlayan altın fiyatlarında ekim ayının ilk günlerinde de aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2026 altın fiyatları…

        2

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 6.541,91

        Satış: 6.542,72

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.139,51

        Satış: 4.142,87

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 10.467,06

        Satış: 10.697,34

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.868,22

        Satış: 42.658,50

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 43.206,00

        Satış: 43.719,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 20.868,69

        Satış: 21.394,68

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 41.868,22

        Satış: 42.658,50

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 43.725,19

        Satış: 44.861,07

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.632,34

        Satış: 4.861,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 6.046,80

        Satış: 6.286,90

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 107.217,00

        Satış: 108.877,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13
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