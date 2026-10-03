HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDE İBRE TERS YÖNLÜ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 3 Ekim 2026 Altın fiyatları canlı takip ekranı

Altın fiyatları 3 Ekim 2026 Cumartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayını düşüşle tamamlayan altın fiyatlarında ekim ayının ilk günlerinde de aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2026 altın fiyatları…