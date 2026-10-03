HAFTA SONU ALTIN FİYATLARINDE İBRE TERS YÖNLÜ! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar? 3 Ekim 2026 Altın fiyatları canlı takip ekranı
Altın fiyatları 3 Ekim 2026 Cumartesi günü de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta sonu altın fiyatlarında düşüş sürüyor. Gram altın 6 bin 500 lira bandındaki seyrini korurken, çeyrek altın 10 bin 700 liraya yakın seviyede işlem görüyor. Peki bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam altın, yarım altın, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu, kaç TL'den alınıp satılıyor? İşte 3 Ekim 2026 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın fiyatları 3 Ekim 2026 Cumartesi alış-satış tablosu araştırılıyor. Altın piyasasında son durum hem yatırımcılar hem de alım satım yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Eylül ayını düşüşle tamamlayan altın fiyatlarında ekim ayının ilk günlerinde de aşağı yönlü hareket dikkat çekiyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını güncel alış-satış fiyatları ne kadar? İşte 3 Ekim 2026 altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 6.541,91
Satış: 6.542,72
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.139,51
Satış: 4.142,87
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 10.467,06
Satış: 10.697,34
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 41.868,22
Satış: 42.658,50
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 43.206,00
Satış: 43.719,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 20.868,69
Satış: 21.394,68
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 41.868,22
Satış: 42.658,50
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 43.725,19
Satış: 44.861,07
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.632,34
Satış: 4.861,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 6.046,80
Satış: 6.286,90
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 107.217,00
Satış: 108.877,00