HAFTA SONU SINAV VAR MI? MEB ve ÖSYM sınav takvimi ile 3-4 Ekim 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?

3-4 Ekim 2026 hafta sonu sınav takvimi, ekim ayının ilk hafta sonunda sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. MEB ve ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimleri doğrultusunda hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar araştırılıyor. Özellikle 2026 KPSS Ön Lisans ile ilgili detayları sorgulanıyor. Peki, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü hangi sınavlar var, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…