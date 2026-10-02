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        Haberler Bilgi HAFTA SONU SINAV VAR MI? MEB ve ÖSYM sınav takvimi ile 3-4 Ekim 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?

        HAFTA SONU SINAV VAR MI? MEB ve ÖSYM sınav takvimi ile 3-4 Ekim 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak?

        3-4 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak sınavlar araştırılmaya başlandı. Ekim ayının ilk hafta sonunda hangi sınavların uygulanacağı merak konusu oldu. Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan sınav takvimleri mercek altına alındı. Özellikle KPSS'ye girecek adaylar sınav günü, saati ve süresi gibi detaylar için arama motorlarına yöneldi. Peki, MEB ve ÖSYM takvimi ile 3-4 Ekim 2026 hafta sonu hangi sınavlar var, saat kaçta başlayacak? 3-4 Ekim 2026 Hafta sonu sınav takvimi…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 14:32 Güncelleme:
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        1

        3-4 Ekim 2026 hafta sonu sınav takvimi, ekim ayının ilk hafta sonunda sınava girecek adaylar tarafından merak ediliyor. MEB ve ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimleri doğrultusunda hafta sonu gerçekleştirilecek sınavlar araştırılıyor. Özellikle 2026 KPSS Ön Lisans ile ilgili detayları sorgulanıyor. Peki, 3 Ekim Cumartesi ve 4 Ekim Pazar günü hangi sınavlar var, sınavlar saat kaçta başlayacak? İşte detaylar…

        2

        HAFTA SONU SINAV VAR MI?

        MEB ve ÖSYM sınav takvimine göre, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü herhangi bir sınav bulunmuyor.

        Hafta sonunun asıl sınav gündemini ÖSYM tarafından Pazar günü gerçekleştirilecek Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS) oluşturuyor.

        3

        4 EKİM PAZAR GÜNÜ HANGİ SINAV VAR?

        ÖSYM takvimine göre, 4 Ekim Pazar günü 2026 KPSS Ön Lisans uygulanacak.

        Sınav öncesinde giriş belgeleri de adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

        4

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI SAAT KAÇTA?

        2026 KPSS Ön Lisans sınavı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.15'te başlayacak. Adayların sınav binalarına giriş işlemleri ise 10.00'da sona erecek. Bu nedenle adayların sınav günü giriş belgesi ve gerekli belgeleriyle birlikte sınav binasında zamanında bulunmaları gerekiyor.

        5

        KPSS ÖN LİSANS SINAVI KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

        KPSS Ön Lisans sınavında adaylara 120 soru için 130 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınavın normal süresi 12.25'te sona erecek. Ek süre kullanması uygun görülen engelli adaylara ise 30 dakikaya kadar ilave süre verilebilecek.

        6

        3-4 EKİM HAFTA SONU SINAV TAKVİMİ

        3 Ekim Cumartesi: ÖSYM takviminde merkezi bir sınav bulunmuyor.

        4 Ekim Pazar: 2026-KPSS Ön Lisans sınavı gerçekleştirilecek.

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