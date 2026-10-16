HAFTANIN FİNALİNDE ŞOK GELİŞME! Bugün Gelinim Mutfakta kim kazandı, hangi gelin elendi? 16 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu
Gelinim Mutfakta'da haftanın son bölümüyle birlikte rekabet doruğa ulaştı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, hem günün en yüksek puanını toplamak hem de haftanın büyük ödülünü kazanmak için mutfakta tüm hünerlerini sergiledi. Gelinlerin hazırladığı yemekleri tadarak değerlendiren kayınvalidelerin verdiği puanlar, haftanın kazananını ve yarışmaya veda eden ismi belirledi. Final gününde 20 altın bileziğin sahibini bulmasıyla birlikte izleyiciler de sonuçları araştırmaya başladı. Peki, 16 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, 20 altın bileziği hangi gelin kazandı? Bu hafta kim elendi? İşte Gelinim Mutfakta haftalık puan tablosu, günün birincisi ve final sonuçlarına ilişkin merak edilenler...
Gelinim Mutfakta'da bir haftalık mücadelenin ardından final günü geldi ve gözler yarışmanın sonuçlarına çevrildi. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza, haftanın son tarifini en başarılı şekilde hazırlayarak rakiplerinin önüne geçmek için kıyasıya yarıştı. Kayınvalidelerin yemekleri değerlendirmesiyle oluşan puan tablosu, 20 altın bileziğin sahibini ve yarışmaya veda eden gelini ortaya çıkardı. Haftalık sıralamanın kesinleşmesiyle birlikte izleyiciler, büyük ödülü kazanan ve elenen isimleri araştırmaya başladı. Peki, 16 Ekim 2026 Gelinim Mutfakta'da 20 altın bileziği kim aldı, yarışmadan hangi gelin ayrıldı? Günün birincisi kim oldu? İşte haftanın finalinde yaşananlar, gelinlerin aldığı puanlar ve yarışmanın son sonuçları...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta’da haftanın son gününde gün birincisi Tuğba oldu ve çeyrek altını kazandı.
GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KİM ALDI?
Haftanın finalinde gelinine 23 puan verip rekor kırarak ajda bileziği kazanan kayınvalide Ulviye oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 20 ALTIN BİLEZİĞİ KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'nın 16 Ekim finalinde 20 altın bileziğin sahibi Tuğba oldu. Tuğba, kazandığı bileziklerin 10'unu, eşi sağlık sorunları yaşayan Yeşim'e verdi.
GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?
Eşinin yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Yeşim, bugünkü yarışmadan erken ayrılmak zorunda kaldı. Yeşim'in bir süre yarışmaya katılamayacak olması nedeniyle bu hafta eleme yapılmadı.
Normal şartlarda ise haftanın en düşük puanını alan Beyza yarışmaya veda edecekti.
GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU
Tuğba: 20 - 74 Puan
Yeşim: 9 - 63 Puan
Cemile: 10- 62 Puan
Beyza: 11 - 58 Puan