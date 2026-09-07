HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? 7 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde heyecan hız kesmeden devam etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelin, günün en başarılı tabağını hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Yarışmacıların aldığı puanlar sonucunda haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin izleyicilerin merak ettiği konu oldu. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kaç puan aldı? İşte 7 Eylül 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu...