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        Haberler Bilgi HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? 7 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        HAFTANIN İLK KAZANAN GELİNİ: Bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kazandı? 7 Eylül 2026 Gelinim Mutfakta puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da haftanın ilk bölümünde heyecan dolu anlar yaşandı. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelin, günün konseptine uygun en başarılı tabağı hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan almak için mutfakta hünerlerini sergiledi. Yemeklerin tadımı ve puanlama sürecinin tamamlanmasının ardından günün puan durumu belli oldu. İzleyiciler ise "7 Eylül 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, günün en yüksek puanını hangi gelin aldı?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Gelinim Mutfakta 7 Eylül puan tablosu ve günün kazananı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 16:30 Güncelleme:
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        Aslı Hünel’in sunumuyla ekrana gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında haftanın ilk gününde heyecan hız kesmeden devam etti. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza gelin, günün en başarılı tabağını hazırlayarak kayınvalidelerden yüksek puan alabilmek için mutfakta hünerlerini sergiledi. Yarışmacıların aldığı puanlar sonucunda haftanın ilk gününde çeyrek altını kazanan gelin izleyicilerin merak ettiği konu oldu. Peki, bugün Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, hangi gelin kaç puan aldı? İşte 7 Eylül 2026 Pazartesi Gelinim Mutfakta puan durumu...

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Beyza oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA 7 EYLÜL 2026 PUAN DURUMU

        Beyza: 20 puan

        Tuğba: 18 puan

        Cemile: 13 puan

        Yeşim: 7 puan

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        #Gelinim Mutfakta
        #gelinim mutfakta puan durumu
        #Gelinim Mutfakta puan tablosu
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