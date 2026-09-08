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        Haberler Bilgi HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU AĞUSTOS 2026: Halkbank'ın emekli promosyon tutarı ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

        HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU AĞUSTOS 2026: Halkbank'ın emekli promosyon tutarı ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

        Emekli vatandaşların yakından takip ettiği banka promosyon kampanyalarında güncel rakamlar merak konusu olmaya devam ediyor. Maaşlarını taşımayı düşünen emekliler, bankaların sunduğu ödeme fırsatlarını karşılaştırırken Halkbank'ın verdiği promosyon tutarlarını da araştırıyor. Halkbank, emekli müşterilerine ödenecek promosyon miktarını maaş aralıklarına göre belirliyor. İşte brüt emekli maaşına göre Halkbank güncel emekli promosyon tutarları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:51 Güncelleme:
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        Emeklilerin gelirlerini artırmak için yakından takip ettiği banka promosyon kampanyalarında yeni ödeme tutarları merak ediliyor. Maaşını Halkbank’a taşımayı planlayan vatandaşlar, 3 yıllık taahhüt karşılığında alabilecekleri promosyon miktarını araştırıyor. Halkbank, emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemelerini maaş aralıklarına göre belirlerken, taahhüt süresine bağlı olarak farklı avantajlar sağlıyor. Peki, Halkbank emeklilere 3 yıllık sözleşme karşılığında kaç TL promosyon veriyor? İşte maaş tutarlarına göre güncel Halkbank emekli promosyon ödemeleri...

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        HALKBANK'IN EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?

        Brüt Maaş Tutarı 10.000 TL - 14.999,99 TL olanlara 8.000 TL

        Brüt Maaş Tutarı 15.000 TL - 19.999,99 TL olanlara 10.000 TL

        Brüt Maaş Tutarı 20.000 TL ve üzeri olanlara 12.000 TL veriliyor.

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        SGK’dan ölüm aylığı alan ve aylık geliri 10 bin TL’nin altında bulunan hak sahipleri de başvuru yapmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesinden yararlanabilecek.

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        Promosyon başvurusu sırasında varsa önceki döneme ait iade edilmesi gereken tutarlar, sistem üzerinden otomatik olarak mahsup edilebilecek.

        Birden fazla emekli maaşı ödemesi alan müşteriler için ise promosyon hesabı, toplam maaş tutarı dikkate alınarak yapılacak.

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        #halkbank
        #Halkbank emekli promosyonu
        #emekli promosyon
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