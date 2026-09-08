HALKBANK EMEKLİ PROMOSYONU AĞUSTOS 2026: Halkbank'ın emekli promosyon tutarı ne kadar, kaç TL promosyon veriyor?

Emeklilerin gelirlerini artırmak için yakından takip ettiği banka promosyon kampanyalarında yeni ödeme tutarları merak ediliyor. Maaşını Halkbank’a taşımayı planlayan vatandaşlar, 3 yıllık taahhüt karşılığında alabilecekleri promosyon miktarını araştırıyor. Halkbank, emekli müşterilerine sunduğu promosyon ödemelerini maaş aralıklarına göre belirlerken, taahhüt süresine bağlı olarak farklı avantajlar sağlıyor. Peki, Halkbank emeklilere 3 yıllık sözleşme karşılığında kaç TL promosyon veriyor? İşte maaş tutarlarına göre güncel Halkbank emekli promosyon ödemeleri...