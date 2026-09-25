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        Haberler Bilgi HASAT DOLUNAYI İLE YENİ DÖNEM! 2026 Eylül Hasat Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Hasat Dolunayının burçlara etkileri...

        HASAT DOLUNAYI İLE YENİ DÖNEM! 2026 Eylül Hasat Dolunayı ne zaman, saat kaçta? Türkiye'den görülecek mi? Hasat Dolunayının burçlara etkileri...

        Eylül ayının en merak edilen gökyüzü olaylarından biri olan Hasat Dolunayı için heyecan başladı. Sonbahar ekinoksuna yakın gerçekleşmesi nedeniyle bu isimle anılan dolunayı burçlara etkileri merak ediliyor. Ay'ın en parlak hallerinden birine sahne olacak bu doğa olayı için vatandaşlar, Hasat Dolunayı'nın saat kaçta gerçekleşeceğini, Türkiye'den gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini ve izleme detaylarını araştırıyor. İşte 2026 Eylül Hasat Dolunayı'nın zamanı ve astrolojik yorumlara göre burçlara etkileri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 13:18 Güncelleme:
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        Eylül ayının gökyüzündeki dikkat çekici olaylarından biri olan Hasat Dolunayı için geri sayım başladı. Sonbahar ekinoksuna yakın gerçekleşen dolunay olarak bilinen bu özel gökyüzü olayı, yılın en çok merak edilen ay olayları arasında yer alıyor. Gökyüzünü aydınlatacak Hasat Dolunayı öncesinde vatandaşlar, dolunayın ne zaman gerçekleşeceğini, Türkiye’den izlenip izlenemeyeceğini ve en iyi gözlem koşullarını araştırıyor. İşte 2026 Eylül Hasat Dolunayı hakkında merak edilenler ve astrolojik inanışlara göre burçlara etkileri...

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        HASAT DOLUNAYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

        2026 yılının Hasat Dolunayı, 26 Eylül Cumartesi günü gökyüzünde gözlemlenecek. Hasat Dolunayı, takvimde her yıl belirli bir tarihte gerçekleşen özel bir dolunay değildir.

        Bu isim, Kuzey Yarımküre’de sonbahar ekinoksuna en yakın tarihte meydana gelen dolunaya veriliyor. 2026 yılında bu özelliği taşıyan dolunay, Eylül ayındaki dolunay olacak.

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        HASAT DOLUNAYI SAAT KAÇTA?

        Hasat Dolunayı, 26 Eylül 2026 tarihinde TSİ 19.49’da tam dolunay evresine ulaşacak. Bu saat, Ay’ın en dolgun ve parlak haline geldiği zamanı ifade ediyor. Ancak dolunayın görülebilmesi için bu anı beklemek gerekmiyor.

        Ay’ın doğuş saati bulunduğunuz bölgeye göre farklılık gösterirken, dolunay akşam saatlerinden itibaren gece boyunca gökyüzünde parlak şekilde izlenebilecek.

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        HASAT DOLUNAYI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

        Evet, Hasat Dolunayı Türkiye’den de izlenebilecek. Hava koşullarının uygun olduğu, gökyüzünün açık olduğu bölgelerde Ay’ın parlak dolunay hali çıplak gözle rahatlıkla gözlemlenebilecek.

        Özel bir ekipmana gerek duyulmadan takip edilebilecek bu gökyüzü olayı için daha iyi bir görüntü elde etmek isteyenler, şehir ışıklarından uzak ve ufuk görüşü geniş alanları tercih edebilir.

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        HASAT DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİLERİ NELER OLACAK?

        Astrolojiye göre Hasat Dolunayı, tamamlanma, sonuç alma, geçmiş konuları değerlendirme ve yeni kararlar alma temalarıyla ilişkilendiriliyor. Dolunayların burçlar üzerindeki etkileri astrolojik inanışlara dayanır; bilimsel olarak burçların insan davranışları veya geleceği üzerinde belirleyici bir etkisi olduğu kanıtlanmamıştır. Astrolojiye ilgi duyanlar ise bu dönemi kişisel farkındalık ve değerlendirme zamanı olarak yorumluyor.

        Koç: İş, ilişkiler ve kişisel hedeflerde tamamlanması gereken konular gündeme gelebilir. Acele kararlar yerine daha planlı hareket etmek önerilir.

        Boğa: Maddi konular, güven duygusu ve gelecek planlarıyla ilgili yeni değerlendirmeler yapılabilir.

        İkizler: İletişim, eğitim ve sosyal çevre alanında önemli gelişmeler yaşanabileceği yorumlanır.

        Yengeç: Aile, ev ve özel hayatla ilgili bazı konuların sonuçlanması gündeme gelebilir.

        Aslan: Kendini ifade etme, yaratıcılık ve sosyal ilişkilerde dikkat çekici gelişmeler yaşanabileceği düşünülür.

        Başak: İş düzeni, sağlık rutinleri ve günlük yaşam alışkanlıkları üzerine odaklanma zamanı olarak yorumlanır.

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        Terazi: İlişkiler, ortaklıklar ve sosyal bağlarla ilgili karar süreçleri öne çıkabilir.

        Akrep: Kariyer, hedefler ve toplum önündeki konumla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir.

        Yay: Eğitim, seyahat, kişisel gelişim ve yeni bakış açılarıyla ilgili konular öne çıkabilir.

        Oğlak: Finansal paylaşımlar, yatırımlar ve ortak kaynaklarla ilgili değerlendirmeler yapılabilir.

        Kova: İkili ilişkiler, ortaklıklar ve karşılıklı beklentiler üzerinde durulabileceği belirtilir.

        Balık: Günlük yaşam, çalışma düzeni ve kişisel sorumluluklarla ilgili yeni farkındalıklar oluşabileceği yorumlanır.

        Astrolojik yorumlara göre Hasat Dolunayı, özellikle tamamlanması beklenen işler, alınacak kararlar ve yeni hedeflerin belirlenmesi açısından sembolik bir dönem olarak görülüyor.

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