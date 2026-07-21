HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026: YKS Üniversite Hemşirelik bölümü taban puanı ve başarı sıralaması nasıl, kaç puanla kaç öğrenci alıyor?
2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından Hemşirelik Bölümü'nü hedefleyen adaylar, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını incelemeye başladı. Devlet ve vakıf üniversitelerindeki programları karşılaştıran öğrenciler, kontenjan bilgileri ile önceki yıl oluşan yerleştirme verilerini dikkate alarak tercih listelerine yön veriyor. Sağlık alanında kariyer planlayan adaylar, puan ve sıralamalarına uygun seçenekleri belirlemeye çalışıyor. Peki, Hemşirelik Bölümü 2026 yılında kaç puanla ve hangi başarı sıralamasıyla öğrenci alacak? İşte üniversitelere göre Hemşirelik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları…
Üniversite tercihlerinde sağlık alanına yönelmek isteyen adayların en çok araştırdığı bölümlerden biri Hemşirelik oldu. 2026 YKS sonuçlarını öğrenen öğrenciler, puan ve başarı sıralamalarına göre devlet ve vakıf üniversitelerindeki seçenekleri değerlendirmeye başladı. Tercih sürecinde kontenjanlar, önceki yıllarda oluşan en düşük yerleşme puanları ve sıralama aralıkları belirleyici olacak. Peki, Hemşirelik Bölümü 2026’da hangi puan türüyle öğrenci alıyor, üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamaları kaç? İşte tercih döneminde adaylara yol gösterecek güncel veriler…
TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2026
Üniversitelerin 2026 yılına ilişkin taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan dağılımları henüz duyurulmadı. Güncel veriler, YKS tercih ve yerleştirme sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından erişime açılacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte programların en düşük ve en yüksek puanları ile kesin kontenjan bilgileri de belli olacak.
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