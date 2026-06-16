Ana Haber Bülteni - 14 Haziran 2026 (ABD - İran Anlaşması Olacak Mı?)

ABD Başkanı Trump: "Taraflar geri adım atmalı, İsrail saldırı yapmamalı". Kabinenin gündeminde neler var? Ankara Havalimanı açılıyor. Yurdun dört köşesinde maç heyecanı. A Milliler Avustralya'ya 2-0 yenildi. Rakip analizi yanlış mı yapıldı? A Milli takım neleri eksik yaptı? Fiziki faktörler maçı nas... Daha Fazla Göster ABD Başkanı Trump: "Taraflar geri adım atmalı, İsrail saldırı yapmamalı". Kabinenin gündeminde neler var? Ankara Havalimanı açılıyor. Yurdun dört köşesinde maç heyecanı. A Milliler Avustralya'ya 2-0 yenildi. Rakip analizi yanlış mı yapıldı? A Milli takım neleri eksik yaptı? Fiziki faktörler maçı nasıl etkiledi? Takside vergi tarifeyi artırır mı? Hürmüz özgürleşecek mi? İsrail Lübnan konusunda uyacak mı? ABD'nin petrol yaptırımı kalkacak mı? Hürmüz Boğazı herkese açık olacak mı? Ana Haber Bülteni'ni Semiha Şahin sundu. Daha Az Göster