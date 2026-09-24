HOLLANDA - ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ | UEFA Uluslar Ligi Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasında oynanacak Hollanda - Almanya mücadelesi için heyecan dorukta. Johan Cruijff Arena’da karşı karşıya gelecek iki takım da yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Hollanda’da teknik direktör Xavi Hernandez, Almanya’da ise Jürgen Klopp ilk resmi sınavına çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, Hollanda-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda-Almanya maçı canlı izle kanalı ve mücadeleye dair merak edilen detaylar…