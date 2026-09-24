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        Haberler Bilgi HOLLANDA - ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ | UEFA Uluslar Ligi Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        HOLLANDA - ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN BİLGİSİ | UEFA Uluslar Ligi Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        UEFA Uluslar Ligi'nde 2026-2027 sezonu heyecanı başlıyor. A Ligi 2. Grup'un ilk haftasında Avrupa futbolunun iki köklü temsilcisi Hollanda ile Almanya karşı karşıya gelecek. Amsterdam'da oynanacak mücadele öncesinde futbolseverler, karşılaşmanın saatini ve yayıncı kuruluşunu araştırıyor. Peki, Hollanda - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda - Almanya maçı canlı yayın bilgileri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 17:04 Güncelleme:
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        UEFA Uluslar Ligi’nde yeni sezonun ilk haftasında oynanacak Hollanda - Almanya mücadelesi için heyecan dorukta. Johan Cruijff Arena’da karşı karşıya gelecek iki takım da yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefliyor. Hollanda’da teknik direktör Xavi Hernandez, Almanya’da ise Jürgen Klopp ilk resmi sınavına çıkacak. Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşmanın tarihi, başlama saati ve yayın bilgileri belli oldu. Peki, Hollanda-Almanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Hollanda-Almanya maçı canlı izle kanalı ve mücadeleye dair merak edilen detaylar…

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        HOLLANDA-ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’ta oynanacak Hollanda-Almanya maçı, 24 Eylül 2026 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 21.45’te başlayacak.

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        HOLLANDA-ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

        Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Johan Cruijff Arena’da oynanacak Hollanda-Almanya maçı, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

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        HOLLANDA-ALMANYA MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ

        Hollanda-Almanya mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin

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        HOLLANDA VE ALMANYA YENİ TEKNİK DİREKTÖRLERİYLE SAHADA

        Hollanda Milli Takımı’nın başına geçen Xavi Hernandez, Almanya karşılaşmasıyla ilk resmi maçına çıkacak. Almanya’da ise Jürgen Klopp dönemi başlıyor. Klopp, yeni sezondaki ilk milli sınavını Hollanda deplasmanında verecek.

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        HOLLANDA’NIN BİR SONRAKİ MAÇI NE ZAMAN?

        Hollanda, Almanya karşılaşmasının ardından UEFA Uluslar Ligi'nin ikinci maçında 27 Eylül Pazar günü Sırbistan’a konuk olacak. Mücadele TSİ 19.00'da başlayacak.

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        #Hollanda - Almanya maçı
        #UEFA Uluslar Ligi
        #Hollanda - Almanya maçı canlı
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