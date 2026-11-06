İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği yardımı ne kadar?

Türkiye'nin Nabzı - 5 Kasım 2026 (Trump İran Politikasını Değiştirir Mi?)

ABD Müslüman bir Başkana hazır mı? İran ile büyük bir savaş kapıda mı?Trump İran politikasını değiştirir mi? ABD seçimleri sonrası piyasaların yönü: Piyasa barış ihtimalini mi satın alıyor? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Aytunç Erkin, CHP... Daha Fazla Göster ABD Müslüman bir Başkana hazır mı? İran ile büyük bir savaş kapıda mı?Trump İran politikasını değiştirir mi? ABD seçimleri sonrası piyasaların yönü: Piyasa barış ihtimalini mi satın alıyor? Türkiye'nin Nabzı'nda Kübranur Uslu soruyor; 24. Dönem Milletvekili Mehmet Metiner, Gazeteci Aytunç Erkin, CHP Genel Başkan Yardımcısı Necdet Saraç, Av. Cem Kaya ve Ekonomist Muhammet Bayram yanıtlıyor. Daha Az Göster