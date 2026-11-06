İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği yardımı ne kadar?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yürütülen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği kapsamında öğrencilere burs veriliyor. Burs için başvuru yapan öğrenciler İBB burs sonuçlarının açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2026-2027 eğitim öğretim dönemi İBB Genç Üniversiteli burs ödeme miktarı belli oldu. Peki İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 2027 İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği yardımı ne kadar oldu?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından üniversite öğrencilerine yönelik hayata geçirilen Genç Üniversiteli Eğitim Desteği programında gözler burs sonuçlarına çevrildi. 2026-2027 eğitim öğretim yılı için 29 Eylül'de başvurular başlamıştı. Şimdi ise gözler İBB burs sonuçlarında. Peki Genç Üniversiteli İBB burs başvuru sonucu ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İBB burs başvuru sonuçları açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvuruları 23 Eylül-21 Kasım 2025 tarihleri arasında alınmış, değerlendirme sürecinin ardından sonuçlar 2 Ocak 2026 tarihinde erişime açılmıştı. İBB tarafından yapılacak açıklamayla 2026-2027 dönemi İBB burs sonuçları belli olacak.
İBB BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?
İBB Genç Üniversiteli Eğitim Desteği başvurusunda bulunan öğrenciler, sonuçlar açıklandığında aşağıdaki kanallar üzerinden sorgulama yapabilecek: Genç Üniversiteli resmi internet sitesi: gencuniversiteli.ibb.istanbul İstanbul Senin uygulaması: Uygulama üzerinden başvuru ve sonuç bilgileri takip edilebilecek. 153 Çözüm Merkezi: İBB'nin iletişim merkezi üzerinden destek alınabilecek.
Adayların sonuç sorgulaması yaparken başvuru sırasında kullandıkları bilgileri hazır bulundurmaları gerekiyor.
2026-2027 İBB BURS DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2026-2027 eğitim öğretim yılında Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı kapsamında öğrencilere toplam 20 bin TL destek sağlayacak. İBB Genç Üniversiteli burs ödemeleri, öğrencilerin başvuru esnasında bildirdikleri banka hesaplarına aktarılıyor.