GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN ELENDİ?

Bu hafta Gelinim Mutfakta'da bir ilk yaşandı ve 3 gelin birden elendi. En düşük puanları alarak Gelinim Mutfakta elenen gelinler Yeşim, Cemile ve Tuğba oldu.

Daha sonrasında eleme kararından vazgeçildi ve hiçbir gelin elenmemiş oldu.