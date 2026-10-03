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        Haberler Bilgi ÜÇ GELİN BİRDEN ELENDİ AMA SONRASI ŞAŞIRTTI! Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim 2026 puan durumu

        ÜÇ GELİN BİRDEN ELENDİ AMA SONRASI ŞAŞIRTTI! Gelinim Mutfakta haftanın kazananı kim oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? 2 Ekim 2026 puan durumu

        Gelinim Mutfakta'da haftanın finali bu kez alışılmışın dışında bir sonuca sahne oldu. Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza'nın kıyasıya mücadele ettiği haftanın son gününde yapılan puanlama, yalnızca günün birincisini ve 10 altın bileziğin sahibini değil, elenen isimleri de belirledi. Programda bu hafta bir ilk yaşandı ve 3 gelin birden yarışmaya veda etti. Peki 2 Ekim Cuma günü Gelinim Mutfakta'da kim birinci oldu, 10 altın bileziği kim kazandı ve elenen üç gelin kim oldu? İşte haftanın finalinde yaşananlar ve güncel puan tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Ekim 2026 - 00:03 Güncelleme:
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        Gelinim Mutfakta’da haftanın kapanışı sürpriz bir gelişmeyle tamamlandı. Final gününde Cemile, Tuğba, Yeşim ve Beyza mutfaktaki performanslarıyla haftanın kaderini belirlemek için tezgah başına geçti. Kayınvalidelerin verdiği puanların açıklanmasıyla birlikte hem 10 altın bileziğin sahibi hem de yarışmaya veda edecek isimler ortaya çıktı. Bu hafta program tarihinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı ve 3 gelin birden elendi. Peki 2 Ekim Cuma günü haftanın birincisi kim oldu, bilezikleri kim kazandı ve yarışmadan ayrılan isimler kimler? İşte final bölümünün sonuçları ve puan durumu…

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        GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

        Gelinim Mutfakta’da bugün en yüksek puanı alan ve çeyrek altını kazanan gelin Tuğba oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA AJDA BİLEZİĞİ KAZANAN KAYINVALİDE KİM OLDU?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta'da ajda bileziği kazanan kayınvalide Beyhan oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Bu hafta en yüksek puanı alan ve 10 altın bileziği kazanan gelin Beyza oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA HANGİ GELİN ELENDİ?

        Bu hafta Gelinim Mutfakta'da bir ilk yaşandı ve 3 gelin birden elendi. En düşük puanları alarak Gelinim Mutfakta elenen gelinler Yeşim, Cemile ve Tuğba oldu.

        Daha sonrasında eleme kararından vazgeçildi ve hiçbir gelin elenmemiş oldu.

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        GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN VE HAFTANIN PUAN DURUMU

        BEYZA: 12 - 74

        TUĞBA: 16 - 69

        CEMİLE: 13 - 69

        YEŞİM: 13 - 69

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