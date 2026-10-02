İLK ARA TATİL BAŞLANGIÇ TARİHİ 2026-2027: 1. Dönem ara tatili ne zaman başlıyor, Kasım ayının hangi günlerine denk geliyor?
2026-2027 eğitim öğretim döneminde dersler devam ederken öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de ilk ara tatilin ne zaman yapılacağı oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan çalışma takvimiyle Kasım ayında uygulanacak tatil dönemi netleşirken, veliler de planlarını bu tarihlere göre şekillendirmeye başladı. Peki öğrenciler Kasım ayında hangi günlerde derslere ara verecek, ilk ara tatil ne zaman başlayıp ne zaman sona erecek? İşte MEB'in 2026-2027 takviminde yer alan tarihler…
2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler için yoğun ders dönemi devam ederken, şimdi gözler yılın ilk ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimiyle Kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihleri de netleşti. Öğrenciler ve veliler, okullarda eğitime hangi günlerde ara verileceğini araştırıyor. Peki 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek? İşte MEB takviminde yer alan başlangıç ve bitiş tarihleri…
İLK ARA TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili 16-20 Kasım 2026 tarihleri arasında uygulanacak.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Ara tatil ile hafta sonu tatilinin de araya girmesiyle öğrenciler toplamda 9 gün boyunca okula ara vermiş olacak. Öğrenciler, 23 Kasım 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak.
2. DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
2026-2027 eğitim öğretim yılında ikinci ara tatil 8 Mart 2027 Pazartesi günü başlayacak ve 12 Mart 2027 Cuma günü sona erecek.
Ara tatilin ardından 15 Mart 2027 Pazartesi günü yeniden ders başı yapılacak.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
22 Ocak 2027 Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla 1. dönem sona erecek ve yarıyıl tatili başlayacak. İkinci dönem ders zili ise 8 Şubat 2027 Pazartesi günü yeniden çalacak.