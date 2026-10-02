2026-2027 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler için yoğun ders dönemi devam ederken, şimdi gözler yılın ilk ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı çalışma takvimiyle Kasım ayında yapılacak ara tatilin tarihleri de netleşti. Öğrenciler ve veliler, okullarda eğitime hangi günlerde ara verileceğini araştırıyor. Peki 2026 Kasım ara tatili ne zaman başlayacak, tatil kaç gün sürecek? İşte MEB takviminde yer alan başlangıç ve bitiş tarihleri…