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        Haberler Bilgi Ekonomi iPhone 18 ne zaman, hangi tarihte çıkacak, tarih açıklandı mı? Apple yeni iPhone 18 Pro beklenen özellikleri neler?

        iPhone 18 ne zaman çıkacak? Apple yeni iPhone 18 Pro özellikleri neler?

        Teknoloji tutkunlarının merakla beklediği Apple'ın yeni iPhone serisine ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. Özellikle Pro modellerde sunulacak donanım yenilikleri dikkat çekiyor. Peki, yeni iPhone 18 serisi ne zaman tanıtılacak, standart ve Pro modeller arasındaki farklar neler olacak? İşte merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 15:11 Güncelleme:
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        Apple'ın yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili ortaya çıkan bilgiler teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Yeni işlemci mimarisi, gelişmiş batarya teknolojisi ve kamera tarafında beklenen büyük yenilikler, serinin şimdiye kadarki en kapsamlı güncellemelerinden biri olabileceğini gösteriyor. Özellikle çıkış tarihiyle ilgili gündeme gelen yeni iddialar sonrası kullanıcılar, "Yeni iPhone ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...

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        IPHONE 18 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple’ın yeni lansman planına göre iPhone 18 Pro ve Pro Max modellerinin Eylül 2026’da tanıtılması, standart iPhone 18’in ise Mart 2027’ye kadar ertelenebileceği iddia ediliyor.

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        IPHONE 18’DE BEKLENEN ÖZELLİKLER NELER?

        Apple’ın 2026’da tanıtması beklenen iPhone 18 hakkında bellek detayları gündeme geliyor.

        Tahminlere göre iPhone 18 serisinin iPhone 18, 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanır iPhone Fold modelleri 12 GB RAM seviyesinde olacak. Böylece standart ile Pro modeller arasındaki bellek farkı ortadan kalkacak.

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        IPHONE 18 PRO MAX’TE TASARIM YENİLİKLERİ OLACAK MI?

        iPhone 18 Pro ve Pro Max’te ön tasarımda küçük değişiklikler bekleniyor.

        Face ID ekranın altına taşınırken, ön kameranın sol üst köşeye kaydırılacağı ve Dinamik Ada işlevinin yeni yerleşimde korunacağı tahmin ediliyor.

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