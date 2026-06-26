Apple'ın yeni nesil iPhone modelleriyle ilgili ortaya çıkan bilgiler teknoloji dünyasında heyecan yarattı. Yeni işlemci mimarisi, gelişmiş batarya teknolojisi ve kamera tarafında beklenen büyük yenilikler, serinin şimdiye kadarki en kapsamlı güncellemelerinden biri olabileceğini gösteriyor. Özellikle çıkış tarihiyle ilgili gündeme gelen yeni iddialar sonrası kullanıcılar, "Yeni iPhone ne zaman çıkacak, hangi özelliklerle gelecek?" sorularına yanıt aramaya başladı. Detaylar haberimizde...