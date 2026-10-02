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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: Yağmur sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İSKİ 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: Yağmur sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ tarafından güncel olarak duyuruluyor. Yağan yağmur ve kar barajlardaki su seviyesini olumlu anlamda etkiliyor. İstanbul'da yağan yağış sonrası barajlardaki su oranı hafif yükseliş eğilimine geçti. Yağışların hem içme suyu temini hem de tarımsal üretim açısından olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Peki, 2 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Ekim 2026 - 19:29 Güncelleme:
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        İSKİ'nin 2 Ekim 2026 Cuma verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları belli oldu. Ömerli, Darlık, Terkos, Pabuçdere gibi pek çok barajın su seviyesini yağan yağmurlar arttırıyor. Yağışların devam etmesi halinde su kaynaklarında daha da olumlu gelişmeler yaşanabiliyor. İşte, İSKİ güncel baraj doluluk oranı

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        İSTANBUL'DA BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ OLDU?

        İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 38,5 oldu.

        2 EKİM 2026 İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

        İSKİ'nin 2 Ekim 2026 Cuma verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları şu şekilde:

        Ömerli yüzde 54,79

        Darlık yüzde 58,29

        Elmalı yüzde 84,05

        Terkos yüzde 32,05

        Alibey yüzde 36,67

        Büyükçekmece yüzde 26,37

        Sazlıdere yüzde 20,58

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        Istrancalar yüzde 19,25

        Kazandere yüzde 11,36

        Papuçdere yüzde 2,52

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        #İSKİ
        #istanbul baraj doluluk oranı
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