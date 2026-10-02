İSKİ 2 Ekim İstanbul baraj doluluk oranı: Yağmur sonrası İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İSKİ'nin 2 Ekim 2026 Cuma verilerine göre İstanbul'daki 10 barajın doluluk oranları belli oldu. Ömerli, Darlık, Terkos, Pabuçdere gibi pek çok barajın su seviyesini yağan yağmurlar arttırıyor. Yağışların devam etmesi halinde su kaynaklarında daha da olumlu gelişmeler yaşanabiliyor. İşte, İSKİ güncel baraj doluluk oranı