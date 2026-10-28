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        Haberler Bilgi Yaşam İSKİ 29 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verisi! İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?

        İSKİ 29 Ekim 2026 İstanbul baraj doluluk oranı verisi! İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?

        Ekim ayında yağan yağışlarla baraj doluluk oranı değişiklik göstermeye devam ediyor. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak açıklandı. İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın doluluk oranları belli oldu. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 28 Ekim itibarıyla yüzde 53,71 olarak ölçüldü.Peki 29 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 18:02 Güncelleme:
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        29 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı belli oldu. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere barajlarındaki son durum merak ediliyor. En son Pabuçdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 2,81 olurken, Kazandere’de bu oran yüzde 4,28 olarak ölçüldü. Peki, 29 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

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        İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI

        29 Ekim 2026 Perşembe açıklanan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,6 olarak belirtildi.

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        29 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI

        Darlık: Yüzde 91,98

        Ömerli: Yüzde 79,31

        Alibey: Yüzde 72,12

        Elmalı: Yüzde 60,60

        Istrancalar: Yüzde 37,89

        Terkos: Yüzde 37,14

        Sazlıdere: Yüzde 32,83

        Büyükçekmece: Yüzde 31,19

        Kazandere: Yüzde 3,87

        Pabuçdere: Yüzde 2,74

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