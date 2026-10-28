İSKİ açıkladı! 28 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?
Ekim ayında yağan yağışlarla baraj doluluk oranı değişiklik göstermeye devam ediyor. İSKİ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi tarafından İstanbul baraj doluluk oranı güncel olarak açıklandı. İstanbul'a su sağlayan 10 ana barajın doluluk oranları belli oldu. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı 27 Ekim itibarıyla yüzde 52,97 olarak ölçüldü.Peki 28 Ekim İstanbul'da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, en düşük ve yüksek doluluk hangi barajda?
Giriş: 28 Ekim 2026 - 18:02 Güncelleme:
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28 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yükselişe geçti. Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere barajlarındaki son durum belli oldu. Pabuçdere Barajı’nın doluluk oranı yüzde 2,81 olurken, Kazandere’de bu oran yüzde 4,28 olarak ölçüldü. Peki, 28 Ekim İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
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İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI
28 Ekim 2026 Çarşamba açıklanan İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 53,71 olarak belirtildi.
28 EKİM 2026 BARAJ DOLULUK ORANLARI
TERKOS: 37,14
ALİBEY: 73,08
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BÜYÜKÇEKMECE: 31,02
SAZLIDERE: 32,89
ISTRANCALAR: 42,3
KAZANDERE: 4,28
PABUÇDERE: 2,81
ÖMERLİ: 79,47
DARLIK: 92,03
ELMALI: 60,42
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