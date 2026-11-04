İstanbul'da dün gece aralıklarla etkili olan yağmur, barajlardaki su miktarını yeniden gündeme taşıdı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların son yağışlardan ne ölçüde etkilendiği merak edilirken, İSKİ'nin 3 Kasım 2026 tarihli doluluk verileri araştırılmaya başlandı. Özellikle son dönemdeki yağışların su rezervlerine nasıl yansıdığı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Darlık ve diğer barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmurun ardından doluluk oranları arttı mı, hangi barajda ne kadar su var? İşte 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranları haberimizde...