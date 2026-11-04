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        Haberler Bilgi İSKİ PAYLAŞTI: BARAJLAR DOLUYOR...İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 3 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum

        İSKİ PAYLAŞTI: BARAJLAR DOLUYOR...İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? 3 Kasım 2026 İstanbul barajlarında son durum

        İstanbul'da dün gece etkisini gösteren yağışlar, gözleri bir kez daha kentin su kaynaklarına çevirdi. Barajlardaki doluluk seviyelerinin nasıl değiştiği merak edilirken, İSKİ'nin yayımladığı son veriler vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Son aylarda görülen yağışların su rezervlerine etkisi gündemdeki yerini korurken, Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos, Alibey, Büyükçekmece, Sazlıdere, Istrancalar, Kazandere ve Pabuçdere barajlarındaki güncel durum belli oldu. Peki, İstanbul'daki barajlar yüzde kaç dolu? Yağışların ardından su seviyeleri yükseldi mi? İşte 3 Kasım 2026 Salı gününe ait İSKİ baraj doluluk oranları ve son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Kasım 2026 - 00:23 Güncelleme:
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        İstanbul'da dün gece aralıklarla etkili olan yağmur, barajlardaki su miktarını yeniden gündeme taşıdı. Kentin su ihtiyacını karşılayan barajların son yağışlardan ne ölçüde etkilendiği merak edilirken, İSKİ'nin 3 Kasım 2026 tarihli doluluk verileri araştırılmaya başlandı. Özellikle son dönemdeki yağışların su rezervlerine nasıl yansıdığı vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında bulunuyor. Ömerli, Terkos, Büyükçekmece, Sazlıdere, Darlık ve diğer barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Peki, İstanbul barajlarında son durum ne? Yağmurun ardından doluluk oranları arttı mı, hangi barajda ne kadar su var? İşte 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranları haberimizde...

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        İSKİ 3 KASIM 2026 BARAJ DOLULUK ORANI BELLİ OLDU!

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yayınlanan verilere göre, 3 Kasım 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 54,17 seviyesinde yer aldı.

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        İSTANBUL BARAJLARINDA GÜNCEL DURUM

        Ömerli Barajı: yüzde 78,35

        Darlık Barajı: yüzde 90,23

        Elmalı Barajı: yüzde 65,79

        Terkos Barajı: yüzde 39,69

        Alibey Barajı: yüzde 70,87

        Büyükçekmece Barajı: yüzde 32,36

        Sazlıdere Barajı: yüzde 33,86

        Istrancalar Barajı: yüzde 61,25

        Kazandere Barajı: yüzde 4,05

        Pabuçdere Barajı: yüzde 2,96

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        #İSKİ
        #İstanbul barajları
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