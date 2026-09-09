İŞKUR TYP kura sonuçları il il sorgula: 2026 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?

TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

İŞKUR TYP kura sonuçları, tek bir tarihte ve tek bir merkezden ilan edilmiyor. Kura çekim tarihleri ile asil ve yedek isim listelerinin duyurulması, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvim doğrultusunda bölgesel ve kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Bazı illerde kura çekimleri tamamlanıp sonuç listeleri açıklanmaya başlarken, birçok il ve ilçede ise çekilişler belirlenen gün ve saatlerde devam ediyor.