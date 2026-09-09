İŞKUR TYP kura sonuçları il il sorgula: 2026 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?
İŞKUR TYP kura sonuçları okullara alınacak olan personel alımı sebebiyle araştırılıyor. Toplum Yararına Programlar (TYP) ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), TYP programı kapsamında okullara çeşitli pozisyonlarda istihdam gerçekleştiriyor. İl il gerçekleşen kuralar sonucunda asil ve yedek listeler parça parça duyuruluyor. Başvurular İŞKUR ekranı üzerinden gerçekleşti. İl il TYP sonuçları açıklanırken en son Adana, Adıyaman, Burdur gibi illerde isim listesi belli oldu. Peki 2026 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama ekranı
Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi alımına başvuranlar İŞKUR TYP kura sonuçlarını merak ediyor. Çalışma imkanı sağlayan bu programda adaylar, "İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, listelere nereden bakılır?" sorusuna yanıt arıyor. Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde okullarda temizlik ve destek personeli alımı için gerçekleştirilen Toplum Yararına Program (TYP) başvurularında sona gelindi. Peki İŞKUR TYP kura sonuçları il il açıklandı mı? 2026 Okullara temizlik ve güvenlik görevlisi kura çekimi sonuçları nasıl öğrenilir?
TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
İŞKUR TYP kura sonuçları, tek bir tarihte ve tek bir merkezden ilan edilmiyor. Kura çekim tarihleri ile asil ve yedek isim listelerinin duyurulması, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinin belirlediği takvim doğrultusunda bölgesel ve kademeli olarak gerçekleştiriliyor. Bazı illerde kura çekimleri tamamlanıp sonuç listeleri açıklanmaya başlarken, birçok il ve ilçede ise çekilişler belirlenen gün ve saatlerde devam ediyor.
TYP KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Kura çekiminin ardından hak kazanan asil ve yedek adayların yer aldığı isim listeleri farklı resmi kanallar üzerinden erişime açılıyor. Adaylar kura durumlarını ve başvuru sonuçlarını e-Devlet kapısı üzerinden İŞKUR hizmetleri sekmesini kullanarak ya da İŞKUR e-Şube (esube.iskur.gov.tr) portalına T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak "TYP Başvuru Takip" ekranından kolayca sorgulayabiliyor.
Ayrıca başvuruda bulunulan İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinin resmi internet sitelerinde yer alan duyurular kısmından ilan edilen PDF formatındaki isim listeleri de kontrol edilebiliyor.
TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER 2026
2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen İŞKUR TYP personel alımları için kura sonuçları bazı illerde duyurulmaya başladı. Şu ana kadar il veya ilçe bazında en az bir sonuç listesinin yayımlandığı iller arasında şunlar yer alıyor:
Adana: Çukurova ilçesine ait TYP kura sonuç listesi açıklandı.
Adıyaman: Bazı ilçelerde TYP sonuçları yayımlandı.
Burdur: İl merkezi ve birçok ilçeye ilişkin kura sonuçları duyuruldu.
Çanakkale: İl genelindeki TYP noter kura sonuçları paylaşıldı.
Çankırı: Temizlik personeli alımına ilişkin kura sonuç listesi açıklandı.
Elazığ: Merkez ve bazı ilçelerde sonuçlar ilan edildi.
Hatay: Arsuz başta olmak üzere bazı ilçelerin sonuç listeleri yayımlandı.
Karaman: Merkez ilçeye ait TYP kura sonuçları duyuruldu.
Kastamonu: Tosya ilçesinde kura sonuçları açıklandı.
Kayseri: TYP güvenlik görevlisi alım sonuçları yayımlandı.
Konya: Meram ilçesine ait kura sonuç listesi paylaşıldı.
Nevşehir: Eylül dönemi TYP temizlik personeli kura sonuçları açıklandı.
Sinop: Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları duyuruldu.
Şanlıurfa: Siverek ilçesine ilişkin TYP sonuç listesi yayımlandı.
Adaylar, kendi başvurularını yaptıkları İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet siteleri üzerinden asil ve yedek aday listelerini kontrol edebiliyor.
İŞKUR TYP ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ NASIL SORGULANIR?
Adayların sonuç sorgulaması yaparken başvuru gerçekleştirdikleri il veya ilçeyi dikkate almaları gerekiyor. İlgili Milli Eğitim Müdürlüğünün duyurular bölümünde “TYP kura sonuçları”, “TYP asil-yedek listesi” veya “TYP noter kura sonuçları” başlığıyla yayımlanan ilanlar kontrol edilebilir.
Kura sonucunda programa katılmaya hak kazanan adayların yanı sıra yedek adaylara ilişkin bilgiler de ilgili kurumların açıklamalarında yer alabiliyor.