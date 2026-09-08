İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026 MEB İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nasıl nereden sorgulanır? TYP kura sonucu açıklanan iller...

TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER 2026

2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen İŞKUR TYP personel alımları için kura sonuçları bazı illerde duyurulmaya başladı. Şu ana kadar il veya ilçe bazında en az bir sonuç listesinin yayımlandığı iller arasında şunlar yer alıyor:

Adana: Çukurova ilçesine ait TYP kura sonuç listesi açıklandı.

Adıyaman: Bazı ilçelerde TYP sonuçları yayımlandı.

Burdur: İl merkezi ve birçok ilçeye ilişkin kura sonuçları duyuruldu.

Çanakkale: İl genelindeki TYP noter kura sonuçları paylaşıldı.

Çankırı: Temizlik personeli alımına ilişkin kura sonuç listesi açıklandı.

Elazığ: Merkez ve bazı ilçelerde sonuçlar ilan edildi.

Hatay: Arsuz başta olmak üzere bazı ilçelerin sonuç listeleri yayımlandı.

Karaman: Merkez ilçeye ait TYP kura sonuçları duyuruldu.

Kastamonu: Tosya ilçesinde kura sonuçları açıklandı.

Kayseri: TYP güvenlik görevlisi alım sonuçları yayımlandı.

Konya: Meram ilçesine ait kura sonuç listesi paylaşıldı.

Nevşehir: Eylül dönemi TYP temizlik personeli kura sonuçları açıklandı.

Sinop: Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları duyuruldu.

Şanlıurfa: Siverek ilçesine ilişkin TYP sonuç listesi yayımlandı.

Adaylar, kendi başvurularını yaptıkları İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet siteleri üzerinden asil ve yedek aday listelerini kontrol edebiliyor.