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        Haberler Bilgi İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026 MEB İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nasıl nereden sorgulanır? TYP kura sonucu açıklanan iller...

        İŞKUR TYP KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI: 2026 MEB İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, nasıl nereden sorgulanır? TYP kura sonucu açıklanan iller...

        Okulların açılmasına sayılı günler kala, MEB bünyesindeki okullarda görev alacak temizlik, güvenlik ve destek personeli için yapılan İŞKUR TYP kura sonuçları adayların gündemindeki yerini aldı. Başvuru sürecini tamamlayan vatandaşlar, 2026 İŞKUR TYP sonuçlarının açıklanıp açıklanmadığını ve asil-yedek isim listelerine nasıl ulaşabileceklerini araştırıyor. Peki, TYP kura sonuçları nereden sorgulanır, sonuç ekranına nasıl giriş yapılır? İşte MEB İŞKUR TYP kura sonucu sorgulama ekranı ve detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 10:12 Güncelleme:
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        İŞKUR TYP kura sonuçları için adayların bekleyişi devam ediyor. Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okullarda görevlendirilecek temizlik, güvenlik ve destek personellerinin belirlenmesi amacıyla yapılan başvuruların ardından kura süreci başladı. Bazı illerde noter eşliğinde gerçekleştirilen çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte asil ve yedek aday listeleri açıklanmaya başladı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları açıklandı mı, kazanan adayların isim listelerine nasıl ulaşılır? 2026 TYP asil ve yedek sonuçları nereden sorgulanır? İşte il il yayımlanan MEB İŞKUR TYP kura sonuçları ve sonuç sorgulama ekranına dair merak edilen tüm detaylar...

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        İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilen TYP personel alımları kapsamında kura işlemleri illerin belirlediği takvime göre devam ediyor.

        Bazı şehirlerde noter huzurunda yapılan çekilişlerin sonuçları açıklanırken, henüz kura süreci tamamlanmayan illerde adayların bekleyişi sürüyor.

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        İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, sonuçlara başvuru yaptıkları ilin veya ilçenin Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan duyurular üzerinden ulaşabiliyor. TYP kura sonuçlarında yer alan listelerde, programa kabul edilen asil adaylar ile yedek adayların isim bilgileri ayrı ayrı paylaşılıyor.

        İŞKUR TYP SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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        TYP KURA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER 2026

        2026-2027 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen İŞKUR TYP personel alımları için kura sonuçları bazı illerde duyurulmaya başladı. Şu ana kadar il veya ilçe bazında en az bir sonuç listesinin yayımlandığı iller arasında şunlar yer alıyor:

        Adana: Çukurova ilçesine ait TYP kura sonuç listesi açıklandı.

        Adıyaman: Bazı ilçelerde TYP sonuçları yayımlandı.

        Burdur: İl merkezi ve birçok ilçeye ilişkin kura sonuçları duyuruldu.

        Çanakkale: İl genelindeki TYP noter kura sonuçları paylaşıldı.

        Çankırı: Temizlik personeli alımına ilişkin kura sonuç listesi açıklandı.

        Elazığ: Merkez ve bazı ilçelerde sonuçlar ilan edildi.

        Hatay: Arsuz başta olmak üzere bazı ilçelerin sonuç listeleri yayımlandı.

        Karaman: Merkez ilçeye ait TYP kura sonuçları duyuruldu.

        Kastamonu: Tosya ilçesinde kura sonuçları açıklandı.

        Kayseri: TYP güvenlik görevlisi alım sonuçları yayımlandı.

        Konya: Meram ilçesine ait kura sonuç listesi paylaşıldı.

        Nevşehir: Eylül dönemi TYP temizlik personeli kura sonuçları açıklandı.

        Sinop: Noter huzurunda gerçekleştirilen kura sonuçları duyuruldu.

        Şanlıurfa: Siverek ilçesine ilişkin TYP sonuç listesi yayımlandı.

        Adaylar, kendi başvurularını yaptıkları İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi internet siteleri üzerinden asil ve yedek aday listelerini kontrol edebiliyor.

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        İŞKUR KURA SÜRECİ DEVAM EDEN İLLER HANGİLERİ?

        İŞKUR TYP kapsamında bazı illerde kura çekimleri tamamlanmış olsa da asil ve yedek aday listelerinin resmî kanallar üzerinden paylaşılması bekleniyor. Kura işlemlerinin yapıldığı ancak sonuç duyurularının henüz yayımlanmadığı iller arasında şunlar bulunuyor:

        - Aydın

        - Çorum

        - Erzincan

        - Gaziantep

        - İstanbul

        - Malatya

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        KURA TARİHLERİ BELLİ OLAN İLLER

        Bazı şehirlerde ise TYP personel alımları için kura takvimi henüz devam ediyor. Kura tarihleri açıklanan iller arasında:

        - Antalya

        - Bursa

        - Eskişehir

        - Iğdır

        - Ordu yer alıyor.

        Belirlenen takvime göre Ordu’da kura çekiminin 7 Eylül’de, Antalya ve Bursa’da ise 8 Eylül’de gerçekleştirilmesi planlanıyor. Eskişehir’de kura süreci 2-11 Eylül tarihleri arasında, Iğdır’da ise 7-8 Eylül tarihleri içerisinde yürütülüyor. Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuç listelerinin ilgili kurumların internet sitelerinden paylaşılması bekleniyor.

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        #işkur
        #İŞKUR TYP
        #İŞKUR TYP personel alımı
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