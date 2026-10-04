Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul kapalı olan yollar listesi: 4 Ekim bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergah neresi?

        İstanbul kapalı olan yollar listesi: 4 Ekim bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergah neresi?

        İstanbul'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar yapılacak olan yarış nedeniyle merak ediliyor. 4 Ekim Pazar günü İstanbul'da "İstanbul'u Koşuyorum - Avrupa Etabı" yarışı düzenleniyor. Bu sebeple Tarihi Yarımada ve sahil güzergahında bazı yollar kapalı olacak. Hafta sonu dışarı çıkacak sürücüler ise yolların saat kaçta açılacağını sorguluyor. Peki 4 Ekim bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergah neresi? İşte, İstanbul kapalı olan yollar listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 00:03 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        4 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte 4 Ekim "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...

        2

        İSTANBUL KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ 4 EKİM 2026

        Koşu saat 08.00’de başlayacak

        Yenikapı’da ilk olarak saat 08.00’de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul’u Koşuyorum’da 10K startıysa saat 09.15’te verilecek. 5K’da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı’ya dönecekken, 10K’da ise sporcular Sarayburnu’ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı’da sonlandıracak.

        HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

        Buna göre, 4 Ekim Pazar günü;

        Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü,

        Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü,

        Namık Kemal Caddesi,

        Mustafa Kemal Caddesi,

        Segah Sokak,

        Kumluk Sokak,

        Şair Sermet Sokak,

        Aksakal Sokak,

        Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.

        3

        ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?

        Trafiğe kapatılacak yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre ulaşım şu yollar üzerinden sağlanabilecek:

        - Avrasya Tüneli transit yolu

        - Vatan Caddesi

        - Millet Caddesi

        - Onuncu Yıl Caddesi

        - Reşadiye Caddesi

        - Ankara Caddesi

        - Kadırga Limanı Caddesi

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul kapalı yollar
        #alternatif güzergahlar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Bahçeli: Türkiye arınma sürecinden geçiyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Cumhurbaşkanı Erdoğan TEKNOFEST'te
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        Baba 46 gün görüntü aradı, sürücü tutuklandı
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        F.Bahçe'den Azerbaycan'da olaylı prova!
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Benzin istasyonunda yangının nedeni belli oldu
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        Mersin soruşturmasında evden servet çıktı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        “Çirkinler” operasyonunda 5 gözaltı
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        TFF'den Ferhat Gündoğdu ve MHK açıklaması!
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        155 firma ve 52 gözaltı! 31 milyar TL'lik haksız kazanç
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Ronaldo krizinde yeni gelişme!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Beşiktaş'ta Olağan İdari ve Mali Genel Kurul yapıldı!
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Alarm zilleri Fransa'dan çalıyor
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        Kuyumcudan soygun anında alkışlık oyun!
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        "Cari açığımıza ve ekonomi politikalarımıza katkı sağlıyoruz"
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Türkiye'nin en müstesna göl kasabaları
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        Sevgilisi yalnız bırakmadı
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Hepiniz istifa edin gidin!"
        "Canım oğlum evlendi"
        "Canım oğlum evlendi"