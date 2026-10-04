İstanbul kapalı olan yollar listesi: 4 Ekim bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergah neresi?

4 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte 4 Ekim "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...