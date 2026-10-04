İstanbul kapalı olan yollar listesi: 4 Ekim bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergah neresi?
İstanbul'da kapalı olan yollar ve alternatif güzergahlar yapılacak olan yarış nedeniyle merak ediliyor. 4 Ekim Pazar günü İstanbul'da "İstanbul'u Koşuyorum - Avrupa Etabı" yarışı düzenleniyor. Bu sebeple Tarihi Yarımada ve sahil güzergahında bazı yollar kapalı olacak. Hafta sonu dışarı çıkacak sürücüler ise yolların saat kaçta açılacağını sorguluyor. Peki 4 Ekim bugün hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergah neresi? İşte, İstanbul kapalı olan yollar listesi
4 Ekim Pazar günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İBB Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. İşte 4 Ekim "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliği ile trafiğe kapalı olan yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
İSTANBUL KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ 4 EKİM 2026
Koşu saat 08.00’de başlayacak
Yenikapı’da ilk olarak saat 08.00’de 5K startıyla başlayacak olan İstanbul’u Koşuyorum’da 10K startıysa saat 09.15’te verilecek. 5K’da sporcular Çatladıkapı Sosyal Tesisleri önünden U yaparak Yenikapı’ya dönecekken, 10K’da ise sporcular Sarayburnu’ndan U dönüşü yapıp yarışı Yenikapı’da sonlandıracak.
HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
Buna göre, 4 Ekim Pazar günü;
Kennedy Caddesi/Eminönü-Yenikapı yönü,
Kennedy Caddesi/Zeytinburnu-Yenikapı yönü,
Namık Kemal Caddesi,
Mustafa Kemal Caddesi,
Segah Sokak,
Kumluk Sokak,
Şair Sermet Sokak,
Aksakal Sokak,
Ahırkapı Caddesi trafiğe kapalı olacak.
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR NELER?
Trafiğe kapatılacak yolları kullanacak sürücüler için alternatif güzergahlar da açıklandı. Buna göre ulaşım şu yollar üzerinden sağlanabilecek:
- Avrasya Tüneli transit yolu
- Vatan Caddesi
- Millet Caddesi
- Onuncu Yıl Caddesi
- Reşadiye Caddesi
- Ankara Caddesi
- Kadırga Limanı Caddesi