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        Haberler Bilgi İSTANBUL GÜNCEL SABAH NAMAZI EZAN SAATİ 2026: İstanbul sabah namazı ezan saati değişti mi, saat kaçta okunacak? İstanbul Müftülüğü duyurdu!

        İSTANBUL GÜNCEL SABAH NAMAZI EZAN SAATİ 2026: İstanbul sabah namazı ezan saati değişti mi, saat kaçta okunacak? İstanbul Müftülüğü duyurdu!

        İstanbul'da sabah ezanı ve namaz saatlerinde yeni bir uygulamaya geçiliyor. İstanbul Müftülüğü, kış aylarında vatandaşların işe yetişmekte yaşadığı güçlükleri dikkate alarak sabah ezanının okunacağı saatlerde değişiklik yapıldığını duyurdu. 7 Kasım 2026 itibarıyla başlayacak düzenlemenin hangi tarihe kadar devam edeceği ve sabah namazının cemaatle ne zaman kılınacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da sabah ezanı saat kaçta okunacak? Sabah namazı ezandan kaç dakika sonra kılınacak? Yeni uygulama ne zaman sona erecek? İşte İstanbul Müftülüğünün sabah ezanı ve namaz vakitlerine ilişkin açıklamasının ayrıntıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Kasım 2026 - 15:52 Güncelleme:
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        İstanbul Müftülüğünden sabah ezanı ve namaz vakitlerine ilişkin yeni bir karar geldi. Kış aylarında güneşin daha geç doğması nedeniyle vatandaşların yaşadığı ulaşım ve işe yetişme sorunları dikkate alınarak camilerde uygulanacak saatler yeniden düzenlendi. 7 Kasım 2026 Cumartesi günü başlayacak uygulamayla birlikte sabah ezanının okunma ve namazın cemaatle kılınma saatlerinde değişikliğe gidilecek. Peki, İstanbul'da sabah ezanı artık ne zaman okunacak? Sabah namazı saat kaçta, ezandan ne kadar sonra kılınacak? Düzenleme hangi tarihe kadar geçerli olacak? İşte İstanbul Müftülüğünün duyurduğu yeni uygulamanın detayları...

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        İSTANBUL SABAH EZANI SAATİ DEĞİŞTİ Mİ?

        İstanbul Müftülüğü tarafından yapılan duyuru şu şekilde:

        "İlimizde kış aylarında güneşin geç doğması nedeniyle sabah namazının cemaatle edasında takvime bağlı kalınması durumunda işe yetişme sorunu oluştuğu yönünde vatandaşlarımızdan gelen yoğun talepler üzerine;

        07 Kasım 2026 - 12 Mart 2027 tarihleri arasında sabah ezanları imsak vaktinde okunacaktır.

        Sabah namazının farzı da ezandan yarım saat (30 dakika) sonra kılınacaktır.

        13 Mart 2027 tarihinden itibaren ise Diyanet takvimine göre güneşin doğmasından bir saat önce camilerde aynı anda okunacaktır."

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        İSTANBUL'DA SABAH NAMAZI EZANDAN NE KADAR SONRA KILINACAK?

        İstanbul Müftülüğünün duyurduğu düzenlemeye göre, sabah ezanının imsak vaktinde okunmasının ardından 30 dakika beklenecek. Bu sürenin sonunda sabah namazının farzı camilerde cemaatle eda edilecek.

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        DİYANET İSTANBUL İMSAK VAKİTLERİ

        7 Kasım 2026 Cumartesi

        İmsak Vakti: 06:08 Güneş: 07:35

        8 Kasım 2026 Pazar

        İmsak Vakti: 06:09 Güneş: 07:36

        9 Kasım 2026 Pazartesi

        İmsak Vakti: 06:10 Güneş 07:37

        10 Kasım 2026 Salı

        İmsak Vakti: 06:11 Güneş: 07:38

        11 Kasım 2026 Çarşamba

        İmsak Vakti: 06:12 Güneş: 07:39

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