İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi! 3 Kasım elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurdu
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul elektrik kesinti programını duyurdu. Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde 8 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacak. Altyapı yenileme, bakım ve onarım faaliyetleri sebebiyle yaşanan kesintiler dolasıyla bölgelerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar ''İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Zeytinburnu, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy'ün aralarında yer aldığı elektrik kesintisi başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. İşte, 3 Kasım 2026 BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi
Giriş: 03 Kasım 2026 - 01:35 Güncelleme:
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BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülecek şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Kasım 2026 Salı günü bazı ilçelerde 8 saat sürecek elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından kesintiden etkilenecek mahalleler ile çalışmaların başlayacağı ve sona ereceği saatler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti kaç saat sürece? İşte 3 Kasım 2026 tarihli planlı elektrik kesintisi programı
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ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Kasım 2026 Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak.
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