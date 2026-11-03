Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi! 3 Kasım elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurdu

        İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi! 3 Kasım elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurdu

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul elektrik kesinti programını duyurdu. Avrupa Yakası'nın bazı ilçelerinde 8 saate yakın elektrik kesintisi yaşanacak. Altyapı yenileme, bakım ve onarım faaliyetleri sebebiyle yaşanan kesintiler dolasıyla bölgelerinde elektrik kesintisi yaşayan vatandaşlar ''İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?'' sorusuna yanıt arıyor. Zeytinburnu, Silivri, Sarıyer, Esenyurt, Esenler, Bayrampaşa, Bakırköy'ün aralarında yer aldığı elektrik kesintisi başlangıç ve bitiş saatleri belli oldu. İşte, 3 Kasım 2026 BEDAŞ planlı elektrik kesinti listesi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 01:35 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülecek şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Kasım 2026 Salı günü bazı ilçelerde 8 saat sürecek elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından kesintiden etkilenecek mahalleler ile çalışmaların başlayacağı ve sona ereceği saatler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti kaç saat sürece? İşte 3 Kasım 2026 tarihli planlı elektrik kesintisi programı

        2

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN KESİLECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 3 Kasım 2026 Salı İstanbul'da farklı saat aralıklarında bazı ilçelerde elektrik kesintileri uygulanacak.

        BEDAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        15
        16
        17
        18
        19
        20
        21
        22
        23
        24
        25
        26
        27
        28
        29
        30
        31
        32
        33
        34
        35
        36
        37
        #elektrik kesintisi
        #İstanbul elektrik kesintisi
        #elektrikler ne zaman gelecek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        İstanbul'da kuvvetli sağanak
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Diyarbakır'da feci kaza: 2 ölü, 12 yaralı!
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        Donald Trump: İran'la anlaşma olabilir
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        "Rakip takım kazansın diye bahis oynayan yönetici var"
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Ala'dan Habertürk'e açıklamalar
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Netanyahu hükümetine karşı bir araya geldiler
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Siber operasyon: 86 tutuklama!
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Sarıgül soruşturması: 4 tutuklama kararı
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Böyle arkadaş olmaz olsun! Anahtarı kopyaladılar
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Tekne kazasında ölen ATSO Başkanı ile ilgili davada karar!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Yoğun bakıma kaldırıldı
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        Motosikletliye çarpıp düşürmüştü! Cezalar belli oldu!
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        "Tempoyu yükseltebilirsek avantaj olabilir"
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        Devler Ligi'nde kritik randevu: G.Saray-Stuttgart
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Hava bile Charles'a muhalif"
        "Vicdansızlar!"
        "Vicdansızlar!"
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fon soruşturmasında 18.3 milyar TL iade edildi
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!
        Fenerbahçe'de Conceiçao sesleri: İstanbul'a davet edildi!