İstanbul’da 8 saatlik elektrik kesintisi! 3 Kasım elektrikler ne zaman gelecek, saat kaçta? BEDAŞ duyurdu

BEDAŞ, İstanbul genelinde sürdürülecek şebeke yenileme, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 3 Kasım 2026 Salı günü bazı ilçelerde 8 saat sürecek elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu. Açıklamanın ardından kesintiden etkilenecek mahalleler ile çalışmaların başlayacağı ve sona ereceği saatler araştırılmaya başlandı. Peki, İstanbul'da elektrikler hangi ilçelerde kesilecek, kesinti kaç saat sürece? İşte 3 Kasım 2026 tarihli planlı elektrik kesintisi programı