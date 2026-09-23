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        Haberler Bilgi İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuru ekranı 2026: İBB aylık 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

        İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuru ekranı 2026: İBB aylık 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvurabilir?

        İBB'nin 1 TL'lik öğrenci abonmanı kampanyası 21 Eylül 2026 itibarıyla başladı. İlk kez öğrenci abonmanı çıkaracak öğrenciler, 17 Ekim'e kadar İstanbulkart Mobil üzerinden bir aylık abonmanı 1 TL karşılığında alabilecek. Peki, İBB 1 TL öğrenci abonmanı nasıl alınır, kimler başvurabilir? İşte, İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuru ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 00:09 Güncelleme:
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        İstanbul’da toplu taşımayı kullanan öğrenciler için uygulanan kampanyada başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek. Kampanyadan MEB’e bağlı okullarda ve YÖK’e bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra belirlenen şartları taşıyan açık öğretim öğrencileri yararlanabilecek. İBB 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden alınacak. Peki, İBB 1 TL öğrenci abonmanına kimler başvurabilir? İşte, İBB 1 TL öğrenci abonmanı başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler…

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        İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        İBB’nin açıklamasına göre ilk kez öğrenci abonmanı çıkaranlar, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden kampanyadan yararlanabilecek. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kart seçilerek “Abonman Yükle” sekmesine girilecek ve işlem 1 TL karşılığında tamamlanacak.

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        17 EKİM’E KADAR SÜRECEK!

        İlk abonmanlık başvurusunun 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Yüklenen abonman, işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak.

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        İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

        Kampanyadan belirlenen eğitim ve yaş şartlarını taşıyan öğrenciler yararlanabilecek. Başvuru kapsamındaki gruplar şöyle:

        -Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler,

        -YÖK’e bağlı üniversitelerde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler,

        -26 yaşından gün almamış ve SGK kaydı bulunmayan açık öğretim öğrencileri.

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        1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

        Kampanya kapsamında ilk kez yapılan öğrenci abonman yüklemesi 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Abonman, yüklemenin yapıldığı günden itibaren 30 gün süreyle kullanılabilecek.

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