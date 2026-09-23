İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuruları başladı! 2026 İBB 1 TL abonman nasıl alınır, kimler başvurabilir?

İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu 2026 yılında yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 21 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde, 29 yaşından gün almamış öğrenciler belirlenen koşulları sağlamaları halinde aylık öğrenci abonmanını bir kez 1 TL karşılığında satın alabilecek. Başvurudan yararlanmak isteyen öğrenciler ise İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvurusunun nasıl yapılacağını, kimlerin kampanya kapsamında olduğunu ve 1 TL abonmanın ne zamana kadar geçerli olduğunu araştırıyor. İşte İBB’nin öğrencilere yönelik 1 TL abonman kampanyasına ilişkin detaylar…