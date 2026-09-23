İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuruları başladı! 2026 İBB 1 TL abonman nasıl alınır, kimler başvurabilir?
İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu 2026 yılında 21 Eylül'de başladı. İBB'nin kampanyasından 29 yaşından gün almamış ve belirlenen şartları taşıyan öğrenciler yararlanabilecek. Kampanya kapsamında aylık öğrenci abonmanı bir kez 1 TL karşılığında alınabilecek ve uygulama 17 Ekim'e kadar geçerli olacak. İşte, İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvuru ekranı, şartları ve kullanım koşulları hakkında merak edilenler…
İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu 2026 yılında yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla öğrencilerin gündemindeki yerini aldı. 21 Eylül'de başlayan başvuru sürecinde, 29 yaşından gün almamış öğrenciler belirlenen koşulları sağlamaları halinde aylık öğrenci abonmanını bir kez 1 TL karşılığında satın alabilecek. Başvurudan yararlanmak isteyen öğrenciler ise İstanbulkart 1 TL öğrenci abonmanı başvurusunun nasıl yapılacağını, kimlerin kampanya kapsamında olduğunu ve 1 TL abonmanın ne zamana kadar geçerli olduğunu araştırıyor. İşte İBB’nin öğrencilere yönelik 1 TL abonman kampanyasına ilişkin detaylar…
İstanbul’da toplu taşımayı kullanan öğrenciler için uygulanan kampanyada başvurular 17 Ekim'e kadar sürecek. Kampanyadan MEB’e bağlı okullarda ve YÖK’e bağlı üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra belirlenen şartları taşıyan açık öğretim öğrencileri yararlanabilecek. İBB 1 TL öğrenci abonmanı başvurusu İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden alınacak. Peki, İBB 1 TL öğrenci abonmanına kimler başvurabilir? İşte, İBB 1 TL öğrenci abonmanı başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler…
İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
İBB’nin açıklamasına göre ilk kez öğrenci abonmanı çıkaranlar, İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden kampanyadan yararlanabilecek. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra kart seçilerek “Abonman Yükle” sekmesine girilecek ve işlem 1 TL karşılığında tamamlanacak.
17 EKİM’E KADAR SÜRECEK!
İlk abonmanlık başvurusunun 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılması gerekiyor. Yüklenen abonman, işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren 30 gün boyunca geçerli olacak.
İBB 1 TL ÖĞRENCİ ABONMANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Kampanyadan belirlenen eğitim ve yaş şartlarını taşıyan öğrenciler yararlanabilecek. Başvuru kapsamındaki gruplar şöyle:
-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenim gören öğrenciler,
-YÖK’e bağlı üniversitelerde aktif olarak ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimi gören öğrenciler,
-26 yaşından gün almamış ve SGK kaydı bulunmayan açık öğretim öğrencileri.
1 TL ÖĞRENCİ ABONMANI NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?
Kampanya kapsamında ilk kez yapılan öğrenci abonman yüklemesi 21 Eylül-17 Ekim 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilebilecek. Abonman, yüklemenin yapıldığı günden itibaren 30 gün süreyle kullanılabilecek.