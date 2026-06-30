İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Banyo ürünleri sektöründe faaliyet gösteren İsvea Seramik, halka arz oluyor. Vitrifiye seramik, duş teknesi, evye, klozet kapağı, gömme rezervuar ve banyo mobilyası üretimi gerçekleştiren şirket, paylarını 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot satışının gerçekleştirilmesi planlanırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL olarak açıklandı. Talep toplama tarihleri öncesinde yatırımcılar İsvea Seramik halka arz tarihleri, katılım bankaları ve olası lot dağılımını araştırıyor. Peki, İsvea Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte İsvea Seramik halka arzına ilişkin hisse fiyatı, lot sayısı, banka listesi ve merak edilen tüm detaylar...
İsvea Seramik halka arz başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Halka arzda toplam 67 milyon lot yatırımcıya sunulurken, halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 23,93 olacak. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olan halka arzda birçok banka ve aracı kurum üzerinden başvuru yapılabilecek. Peki, İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?İşte İsvea Seramik halka arzına ilişkin tüm ayrıntılar...
İSVEA SERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
İsvea Seramik halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
İSVEA SERAMİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
İsvea Seramik halka arzında hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.
İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERİR?
Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot pay satışa sunulacak.
Bu payların;
60 milyon lotu sermaye artırımı,
7 milyon lotu ortak satışı
şeklinde gerçekleştirilecek.
Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 280 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 23,93 olacak.
İşte kişi başına düşecek olası lot miktarı
150 Bin katılım: ~268 Lot (5601 TL)
250 Bin katılım: ~160 Lot (3344 TL)
350 Bin katılım: ~114 Lot (2382 TL)
500 Bin katılım: ~80 Lot (1672 TL)
700 Bin katılım: ~57 Lot (1191 TL)
1.1 Milyon katılım: ~36 Lot (752 TL)
1.6 Milyon katılım: ~25 Lot (522 TL)
2.2 Milyon katılım: ~18 Lot (376 TL)
İSVEA SERAMİK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?
20,90 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında İsvea Seramik halka arzının büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.
Şirket, elde edilecek kaynağın önemli bölümünü büyüme ve yatırım hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor.
İSVEA SERAMİK HALKA ARZINA HANGİ BANKALAR KATILIYOR?
İsvea Seramik halka arzında konsorsiyum lideri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.
Ziraat Bankası
Ziraat Yatırım
Halkbank
Halk Yatırım
VakıfBank
Vakıf Yatırım
Akbank
Ak Yatırım
Yapı Kredi
Yapı Kredi Yatırım
İş Bankası
İş Yatırım
Garanti BBVA
Garanti BBVA Yatırım
QNB Bank
QNB Yatırım
DenizBank
Deniz Yatırım
TEB
TEB Yatırım
ING Bank
Odeabank
Şekerbank
Fibabanka
Türkiye Finans
Kuveyt Türk
Albaraka Türk
A1 Capital
İnfo Yatırım
Gedik Yatırım
Marbaş Menkul
PhillipCapital
Osmanlı Yatırım
Tacirler Yatırım
ALB Yatırım
Global Menkul Değerler
Ünlü Menkul Değerler
Ata Yatırım
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