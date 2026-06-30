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        Haberler Bilgi Ekonomi İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var?

        Banyo ürünleri sektöründe faaliyet gösteren İsvea Seramik, halka arz oluyor. Vitrifiye seramik, duş teknesi, evye, klozet kapağı, gömme rezervuar ve banyo mobilyası üretimi gerçekleştiren şirket, paylarını 20,90 TL sabit fiyatla yatırımcılara sunacak. Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot satışının gerçekleştirilmesi planlanırken, halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL olarak açıklandı. Talep toplama tarihleri öncesinde yatırımcılar İsvea Seramik halka arz tarihleri, katılım bankaları ve olası lot dağılımını araştırıyor. Peki, İsvea Seramik halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte İsvea Seramik halka arzına ilişkin hisse fiyatı, lot sayısı, banka listesi ve merak edilen tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 20:45 Güncelleme:
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        1

        İsvea Seramik halka arz başvurusu Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) tarafından geçtiğimiz günlerde onaylandı. Halka arzda toplam 67 milyon lot yatırımcıya sunulurken, halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 23,93 olacak. Bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak olan halka arzda birçok banka ve aracı kurum üzerinden başvuru yapılabilecek. Peki, İsvea Seramik halka arz ne zaman? İsvea Seramik halka arz kaç lot verir, hangi bankalarda var, katılım endeksine uygun mu?İşte İsvea Seramik halka arzına ilişkin tüm ayrıntılar...

        2

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ NE ZAMAN?

        İsvea Seramik halka arzında talep toplama işlemleri 1-2-3 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        3

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        İsvea Seramik halka arzında hisse fiyatı 20,90 TL olarak açıklandı.

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        İSVEA SERAMİK KAÇ LOT VERİR?

        Halka arz kapsamında toplam 67 milyon lot pay satışa sunulacak.

        Bu payların;

        60 milyon lotu sermaye artırımı,

        7 milyon lotu ortak satışı

        şeklinde gerçekleştirilecek.

        Halka arz sonrasında şirket sermayesinin 280 milyon TL'ye yükselmesi planlanırken, halka açıklık oranı yaklaşık yüzde 23,93 olacak.

        İşte kişi başına düşecek olası lot miktarı

        150 Bin katılım: ~268 Lot (5601 TL)

        250 Bin katılım: ~160 Lot (3344 TL)

        350 Bin katılım: ~114 Lot (2382 TL)

        500 Bin katılım: ~80 Lot (1672 TL)

        700 Bin katılım: ~57 Lot (1191 TL)

        1.1 Milyon katılım: ~36 Lot (752 TL)

        1.6 Milyon katılım: ~25 Lot (522 TL)

        2.2 Milyon katılım: ~18 Lot (376 TL)

        5

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ NE KADAR?

        20,90 TL halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında İsvea Seramik halka arzının büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar TL seviyesinde gerçekleşecek.

        Şirket, elde edilecek kaynağın önemli bölümünü büyüme ve yatırım hedefleri doğrultusunda kullanmayı planlıyor.

        6

        İSVEA SERAMİK HALKA ARZINA HANGİ BANKALAR KATILIYOR?

        İsvea Seramik halka arzında konsorsiyum lideri Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak açıklandı.

        Ziraat Bankası

        Ziraat Yatırım

        Halkbank

        Halk Yatırım

        VakıfBank

        Vakıf Yatırım

        Akbank

        Ak Yatırım

        Yapı Kredi

        Yapı Kredi Yatırım

        İş Bankası

        İş Yatırım

        Garanti BBVA

        Garanti BBVA Yatırım

        QNB Bank

        QNB Yatırım

        DenizBank

        Deniz Yatırım

        TEB

        TEB Yatırım

        ING Bank

        Odeabank

        Şekerbank

        Fibabanka

        Türkiye Finans

        Kuveyt Türk

        Albaraka Türk

        A1 Capital

        İnfo Yatırım

        Gedik Yatırım

        Marbaş Menkul

        PhillipCapital

        Osmanlı Yatırım

        Tacirler Yatırım

        ALB Yatırım

        Global Menkul Değerler

        Ünlü Menkul Değerler

        Ata Yatırım

        Bizim Menkul Değerler

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        İSVEA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. (ISVEA) halka arzı, yayınlanan onaylı izahnamenin borsa görüşü bölümüne göre katılım endeksine uygun değildir.

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