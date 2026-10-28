İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ 2026: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz İzmir konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kimin konseri var?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim İzmir konserleri 2026 takvimi de belli oldu. Kentin farklı ilçelerinde düzenlenecek konserlerle vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Blok3, Selda Bağcan, Derya Bedavacı ve daha birçok sanatçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 29 Ekim İzmir konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!