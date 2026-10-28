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        Haberler Bilgi İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ 2026: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz İzmir konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kimin konseri var?

        İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ 2026: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda ücretsiz İzmir konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kimin konseri var?

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 103. yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi İzmir'de de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Kentin birçok ilçesinde ücretsiz konserler düzenlenecek. İzmir 29 Ekim konserleri 2026 takvimi belli oldu. Buna göre Aşkın Nur Yengi, Gülşen ve daha birçok isim farklı ilçelerde sevenleriyle buluşacak. Ayrıca Gündoğdu Meydanı'nda İzmir Kültür Yolu Festivali kapsamında Ceza ücretsiz konser verecek. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz İzmir konserleri nerede, saat kaçta, hangi ilçede kimin konseri var? İşte ilçe ilçe ücretsiz 29 Ekim İzmir konser takvimi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 15:38 Güncelleme:
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        1

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 103. yıl dönümü tüm yurtta çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 29 Ekim İzmir konserleri 2026 takvimi de belli oldu. Kentin farklı ilçelerinde düzenlenecek konserlerle vatandaşlar bayram coşkusunu doyasıya yaşayacak. İlçe ilçe hazırlanan programlar paylaşıldı. Buna göre Blok3, Selda Bağcan, Derya Bedavacı ve daha birçok sanatçı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için farklı ilçelerde ücretsiz olarak sahne alacak. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İzmir konserleri nerede yapılacak, hangi sanatçılar sahne alacak? İşte ücretsiz 29 Ekim İzmir konser takvimi ile sahne alacak sanatçıların listesi, etkinlik yerleri ve saatleri!

        2

        ÜCRETSİZ İZMİR 29 EKİM KONSERLERİ

        İzmir'de Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de devam edecek. Gündoğdu Meydanı’nda Kültür Yolu Festivali kapsamında Ceza konser verecek. İşte ilçe ilçe konser takvimi;

        3

        28 Ekim Çarşamba

        Menemen

        Blok3

        20.00

        Kent 2 Pazar Yeri Yanı

        Bornova

        Selda Bağcan

        21.00

        Aşık Veysel Rekreasyon Alanı

        4

        29 Ekim Perşembe

        Menemen

        Deha Bilimler

        Foça

        Derya Bedavacı

        20.00

        İtfaiye Meydanı

        5

        Kuşadası

        Gülşen

        20.30

        İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı

        Bayraklı

        Candan Erçetin

        20.30

        Bayraklı Sevgi Yolu Girişi (Şehit Hakan Uysal Caddesi)

        6

        Torbalı

        Tual

        20.30

        Ertan Ünver Millet Parkı

        Menemen

        Aşkın Nur Yengi

        20.00

        Cumhuriyet Meydanı

        7

        Buca

        Merve Mete

        20.30

        Kasaplar Meydanı

        Tire

        Fulya Atıl

        20.30

        Cumhuriyet Meydanı

        8

        Konak (İzmir Kültür Yolu Festivali)

        Ceza

        21:00

        Gündoğdu Meydanı

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        ÜCRETSİZ İZMİR 29 EKİM ETKİNLİKLERİ 2026

        İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Türkiye Yelken Federasyonu ve Ege Açık Yat Kulübü iş birliğinde 103. Yıl 103 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları düzenleniyor.

        Yarışın birinci ayağı, 24 Ekim’de Çeşme Marina’dan başladı ve Yeni Foça Oasis Marina’da sonlandı. Yarışın ikinci ayağı 25 Ekim’de Yeni Foça’dan başlayıp İzmir Marina’da sona erdi. Yarışın üçüncü ve son ayağı ise 29 Ekim’de Filo Korteji sonrası İzmir Körfez İçi Yarış olarak gerçekleştirilecek. İzmirliler 29 Ekim’de bu görsel şölen ve mücadeleyi 12.00-16.00 saatleri arası Göztepe İskele- Konak İskele ve Karşıyaka İskele-Bostanlı İskele arasındaki sahil şeridinde izleyebilecek.

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        Cumhuriyet Bayramı resmi kutlamaları

        Cumhuriyet Bayramı’nın resmî kutlama programı, 28 Ekim Çarşamba günü başlayacak. Saat 12.15’te Konak Atatürk Meydanı’nda halk oyunları gösterisi ve Türk bayrağı dokumasının teslim töreni gerçekleştirilecek. Saat 13.00’te Cumhuriyet Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekilecek.

        29 Ekim Perşembe günü ise İzmir Valiliği’nin tebrikat töreni saat 10.00’da düzenlenecek. Saat 10.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilecek kutlama ve geçit töreninde, protokol üyeleri tören aracıyla vatandaşların bayramını kutlayacak. Programda bando dinletileri, halk oyunları ve şiir dinletileri de yer alacak. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilecek. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 103. Yıl konseri, 17.00’de Konak Atatürk Meydanı’nda yapılacak.

        İzmir Valiliği tarafından düzenlenen fener alayı ise Konak Atatürk Meydanı’nda 20.30’da başlayacak. Kortej Cumhuriyet Meydanı’na ilerleyecek ve havai fişek gösterisi olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Gündoğdu Meydanı’nda drone gösterisi, ardından da havai fişek gösterisi yapacak. Gündoğdu Meydanı’nda Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan Ceza konseri var.

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        Coşku Buca ve Tire’ye taşınıyor

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, İzmir’in farklı ilçelerinde düzenlenecek konserlerle de devam edecek. Buca Kasaplar Meydanı’nda saat 20.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası ve Merve Mete konser verecek. Aynı saatte Tire Cumhuriyet Meydanı’nda ise Fulya Atıl, Cumhuriyet Bayramı’na özel konseriyle müzikseverlerle buluşacak.

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