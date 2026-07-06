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        Haberler Bilgi Gündem Kademeli emeklilik son durum 2026 | Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler?

        Kademeli emeklilik son durum 2026 | Kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler?

        Kademeli emeklilik düzenlemesine ilişkin son dakika gelişmeleri milyonlarca çalışanın gündeminde yer almaya devam ediyor. Özellikle 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan vatandaşlar, yeni bir erken emeklilik düzenlemesi gelip gelmeyeceğini araştırıyor. EYT kapsamı dışında kalan sigortalılar için kademeli emeklilik beklentisi sürerken, Meclis'te yasalaşmış yeni bir düzenleme henüz bulunmuyor. Bağ-Kur'da 7200 prim günü düzenlemesi ve kademeli emeklilik iddiaları da yakından takip ediliyor. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, şartları neler, erken emeklilik hangi yılları kapsayacak? İşte 2026 kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik konusunda milyonlarca sigortalının bekleyişi devam ediyor. EYT düzenlemesinden yararlanamayan vatandaşlar, özellikle 1999 sonrası ve 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar için yeni bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Ancak şu ana kadar kademeli emekliliği yürürlüğe sokan resmi bir kanun veya TBMM'den geçmiş bir yasa bulunmuyor. Gündemde yer alan yaş ve prim şartlarına ilişkin tablolar ise resmi düzenleme niteliği taşımıyor. Peki, kademeli emeklilik yasası çıkacak mı ve kimleri kapsayacak? İşte merak edilen son durum...

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        2026 yılı itibarıyla kademeli emekliliği yürürlüğe koyan resmi bir yasa veya TBMM'de kabul edilmiş bir düzenleme bulunmuyor.

        Konu kamuoyunda gündemde yer almaya devam etse de, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe giren kesinleşmiş bir takvim veya kanun açıklanmadı.

        3

        ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VAR MI?

        Çalışanların merak ettiği bir diğer konu da erken emeklilik imkanları oluyor. Mevcut sistemde bazı özel durumlar kapsamında erken emeklilik hakkı bulunabiliyor.

        Engelli çalışanlar, malulen emeklilik şartlarını taşıyanlar, ağır işlerde çalışan bazı meslek grupları ve kadın çalışanlar için belirli şartlarda farklı emeklilik uygulamaları bulunuyor. Ancak tüm çalışanları kapsayan yeni bir erken emeklilik düzenlemesi henüz açıklanmadı.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK HANGİ YILLARI KAPSAYACAK?

        Kademeli emeklilik talepleri ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi bulunan çalışanları kapsıyor.

        Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlar, EYT kapsamına giremedikleri için yeni bir geçiş modeli beklentisini sürdürüyor. Ancak bu konuda kesinleşmiş resmi bir kapsam açıklanmış değil.

        5

        KADEMELİ EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

        Henüz yürürlüğe girmiş resmi şartlar bulunmuyor.

        Kamuoyunda dile getirilen öneriler arasında;

        İlk sigorta giriş tarihine göre kademeli yaş uygulaması,

        Prim gün şartının kademeli olarak belirlenmesi,

        Sigortalılık süresinin esas alınması,

        Bağ-Kur prim gün şartının düşürülmesi

        gibi formüller yer alıyor. Ancak bunların hiçbiri yasalaşmış düzenleme niteliği taşımıyor.

        6

        BAĞ-KUR 7200 GÜN DÜZENLEMESİ SON DURUM

        Küçük esnaf için Bağ-Kur prim gün şartının 9.000 günden 7.200 güne indirilmesine yönelik beklenti kamuoyunda gündemde bulunuyor.

        Ancak bu konuda da yürürlüğe girmiş yeni bir kanun bulunmuyor. Düzenlemeye ilişkin resmi açıklama yapılması halinde ayrıntılar netleşecek.

        7

        KADEMELİ EMEKLİLİKTE SON DURUM

        Kademeli emeklilik konusunda sosyal medyada ve çeşitli platformlarda çok sayıda iddia paylaşılmasına rağmen, Resmi Gazete'de yayımlanmış veya yürürlüğe girmiş yeni bir düzenleme bulunmuyor.

        Bu nedenle vatandaşların yalnızca TBMM, Resmi Gazete, SGK ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak resmi açıklamaları dikkate alması önem taşıyor.

        8

        KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

        Kademeli emeklilik, emeklilik şartlarının belirli bir tarih aralığında sigortalı olan kişiler için aşamalı olarak uygulanmasını ifade ediyor. Bu sistemde sigorta başlangıç tarihine göre yaş ve prim gün şartları kademeli şekilde belirleniyor.

        Özellikle EYT düzenlemesinin ardından sigorta başlangıcı birkaç gün veya birkaç yıl ile düzenleme kapsamı dışında kalan çalışanlar, kademeli emeklilik talebini sık sık gündeme getiriyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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