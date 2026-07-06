ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VAR MI?

Çalışanların merak ettiği bir diğer konu da erken emeklilik imkanları oluyor. Mevcut sistemde bazı özel durumlar kapsamında erken emeklilik hakkı bulunabiliyor.

Engelli çalışanlar, malulen emeklilik şartlarını taşıyanlar, ağır işlerde çalışan bazı meslek grupları ve kadın çalışanlar için belirli şartlarda farklı emeklilik uygulamaları bulunuyor. Ancak tüm çalışanları kapsayan yeni bir erken emeklilik düzenlemesi henüz açıklanmadı.