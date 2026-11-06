KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI 2026?

2026 yılı itibarıyla kademeli emeklilik hakkı getiren yeni bir yasa yürürlüğe girmiş değil. Konuya ilişkin talepler ve kanun teklifleri gündeme gelse de emeklilik yaşını ve prim gün sayısını değiştiren kesinleşmiş bir düzenleme bulunmuyor.

Bu nedenle 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olan çalışanlar, mevcut mevzuattaki şartlara tabi olmaya devam ediyor. Yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girebilmesi için kanun teklifinin yasama sürecinden geçmesi ve kabul edilerek Resmî Gazete'de yayımlanması gerekiyor.