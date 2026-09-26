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        Haberler Bilgi KARS'TA DEPREM! 26 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        KARS'TA DEPREM! 26 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli verileri ile az önce deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?

        Türkiye'de ve yakın çevresinde kaydedilen depremler, 26 Eylül 2026 Cumartesi günü de gündemin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. Yaşanan sarsıntıların ardından vatandaşlar, depremin merkez üssü, büyüklüğü ve saatine ilişkin güncel verileri araştırmaya başladı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son kayıtlar üzerinden, gün içerisinde meydana gelen depremler anlık olarak takip edilebiliyor. Peki, bugün nerede deprem oldu, son sarsıntının büyüklüğü kaç? İşte 26 Eylül 2026 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Eylül 2026 - 09:34 Güncelleme:
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        Deprem hareketliliği yaşanan bölgelerdeki son gelişmeler, vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. 26 Eylül 2026 Cumartesi günü meydana gelen sarsıntılar sonrası, özellikle depremi hisseden kişiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı güncel kayıtları kontrol ediyor. Gün boyunca gerçekleşen depremlerin saatini, merkez üssünü ve büyüklüğünü öğrenmek isteyenler için veriler düzenli olarak güncelleniyor. İşte 26 Eylül 2026 bugün meydana gelen son depremler ve AFAD-Kandilli tarafından paylaşılan güncel sarsıntı bilgileri...

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        EN SON NEREDE, KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU?

        Kandilli Rasathanesi ile AFAD, meydana gelen depremleri anlık olarak kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Yayınlanan son depremler listesinde, küçük ya da büyük ölçekli tüm sarsıntılar yer alırken bu veriler sayesinde depremin büyüklüğü, derinliği ve gerçekleştiği konum gibi detaylara kolayca ulaşılabiliyor.

        AFAD verilerine göre 26 Eylül bugün Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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        26 EYLÜL 2026 SON DEPREMLER LİSTESİ

        2026-09-26 07:19:53 39.93633 42.62233 7.0 ML 2.9 Sarıkamış (Kars)

        2026-09-26 06:42:48 37.91833 28.78917 10.65 ML 2.0 Sarayköy (Denizli)

        2026-09-26 05:10:1040.2281732.097677.0ML2.2Beypazarı (Ankara)

        2026-09-26 05:06:25 40.15117 31.782 7.14 ML 2.0 Beypazarı (Ankara)

        2026-09-26 05:39:55 39.25117 28.97017 11.75 ML 2.0 Simav (Kütahya)

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