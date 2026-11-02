TERMOSİFON GELİYOR! KASIM'IN İLK A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ: Bu hafta A101 5 Kasım Aldın Aldın kataloğunda neler var? Elektrikli Bisiklet, Lisanslı Barbie Ürünleri...

A101'in 5 Kasım 2026 Perşembe günü satışa sunacağı yeni aktüel ürünler belli oldu. Bu haftanın Aldın Aldın kataloğunda evini yenilemek, mutfak ihtiyaçlarını tamamlamak ve elektronik ürün alışverişi yapmak isteyenlere yönelik birçok seçenek bulunuyor. Beyaz eşya, motosiklet, televizyon, küçük ev aletleri, oyuncak ve gıda ürünlerinin yer aldığı A101 5 Kasım kataloğunda özellikle gizli damacanalı üç musluklu su sebili, çamaşır makinesi, duvar tipi ısıtıcı, ultrasonik hava nemlendirici ve buharlı kırışık giderici dikkat çekiyor. Dekoratif masa lambası, porselen yemek takımı, fincan takımı, çaydanlık, çelik tencere ve Barbie balerin bebek de haftanın öne çıkan ürünleri arasında sıralanıyor. Peki, A101 5 Kasım 2026 aktüel kataloğunda başka hangi ürünler bulunuyor? A101 Aldın Aldın kampanyasında bu Perşembe neler satışa çıkacak? İşte A101 5 Kasım indirimleri, yeni katalog ürünleri ve merak edilen ayrıntılar...