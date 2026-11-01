Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Süper Lig Kasımpaşa - Beşiktaş muhtemel 11'leri

Süper Lig'de Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Deplasmanda galibiyet hasretine son vermek isteyen siyah-beyazlı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda üç puan mücadelesi verecek. Beşiktaş 18 puanla 4. sırada yer alırken 16 puanlı Kasımpaşa ise sahasında kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, “Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri…