Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi? Süper Lig Kasımpaşa - Beşiktaş muhtemel 11'leri
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kasımpaşa - Beşiktaş maçı öncesinde heyecan artarken siyah-beyazlılar deplasmanda galibiyet hasretini bitirmek, ev sahibi ekip ise üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor. Süper Lig'in 10. haftasındaki mücadelede Beşiktaş'ın muhtemel 11'i, eksik oyuncuları ve karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve şifresiz mi? İşte, Süper Lig maçının muhtemel 11'leri…
Süper Lig'de Kasımpaşa - Beşiktaş maçı için geri sayım başladı. Deplasmanda galibiyet hasretine son vermek isteyen siyah-beyazlı ekip, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda üç puan mücadelesi verecek. Beşiktaş 18 puanla 4. sırada yer alırken 16 puanlı Kasımpaşa ise sahasında kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Futbolseverler, “Kasımpaşa - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek?” sorularına yanıt arıyor. İşte, Kasımpaşa - Beşiktaş maçının canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri…
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında oynanacak Kasımpaşa - Beşiktaş maçı, 1 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Kasımpaşa - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Karşılaşmayı televizyondan takip etmek isteyen futbolseverlerin beIN Sports aboneliğinin bulunması gerekiyor. Mücadele şifresiz olarak yayınlanmayacak.
KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun Kasımpaşa karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Poku, Olaitan, Ndidi, Trossard, Vlahovic.
Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Arous, Ilie, Ayberk Karapo, Baldursson, Kerem Demirbay, Rak-Sakyi, Elson Mendes, Ali Yavuz Kol, Benedyczak.
BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK BULUNUYOR
Kasımpaşa deplasmanı öncesinde Beşiktaş'ta dört futbolcu forma giyemeyecek. Sakatlıkları devam eden kaptan Orkun Kökçü, Fabio Miretti, Milot Rashica ve Ümit Akdağ karşılaşmada görev alamayacak.
Ligde oynadığı 9 maçta 6 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Beşiktaş, 18 puanla 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlı ekip, Kasımpaşa karşısında kazanarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor.
Ev sahibi Kasımpaşa ise ligde çıktığı 9 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. 16 puanla 6. sırada yer alan lacivert-beyazlılar, Beşiktaş karşısında kazanarak üst üste üçüncü galibiyetini almak istiyor.
KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 47. RANDEVU
Kasımpaşa ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde 47. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 46 maçın 27'sini Beşiktaş, 9'unu Kasımpaşa kazandı. 10 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
İki takım arasındaki mücadelelerde Beşiktaş 92 gol kaydederken Kasımpaşa 55 golle karşılık verdi. Siyah-beyazlı ekip, ikili rekabetteki galibiyet üstünlüğünü sürdürmek için sahaya çıkacak.