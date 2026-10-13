Kayseri'de 3,2 büyüklüğünde deprem! 13 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

Kayseri ve çevresinde yaşayan vatandaşlar son depremler listesini takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. AFAD'ın son depremler listesinde de Pınarbaşı'nda meydana gelen sarsıntı yer aldı. Peki, Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD son depremler listesi haberleri...