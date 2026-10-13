Kayseri'de 3,2 büyüklüğünde deprem! 13 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?
Son depremler listesine göre, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 01.12'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.59'da ise Girit Adası açıklarında 2,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte, 13 Ekim 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler…
Kayseri ve çevresinde yaşayan vatandaşlar son depremler listesini takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. AFAD'ın son depremler listesinde de Pınarbaşı'nda meydana gelen sarsıntı yer aldı. Peki, Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD son depremler listesi haberleri...
KAYSERİ PINARBAŞI'NDA DEPREM
13 Ekim 2026 tarihinde saat 01.12.23'te Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıburandere bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.
AFAD'ın son depremler listesinde ise aynı sarsıntı saat 01.12.25'te, 3,3 büyüklüğünde ve 6,89 kilometre derinlikte yer aldı. İki kurumun açıkladığı büyüklük değerleri arasında küçük bir fark bulunuyor.
GİRİT ADASI AÇIKLARINDA DEPREM
Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında da 13 Ekim 2026 Salı günü saat 04.59.56'da deprem kaydedildi. Paylaşılan Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 2,8, derinliği ise 5 kilometre olarak bildirildi.
AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelerden takip edilebiliyor. Listelerde depremin meydana geldiği tarih ve saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.
KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2026.10.13 06:03:59 39.0357 26.8253 6.6 -.- 1.5 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
2026.10.13 05:37:58 37.3683 37.0092 5.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2026.10.13 05:37:07 39.2160 28.9900 11.6 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.13 05:36:57 35.3887 26.6267 6.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.13 05:31:49 39.2598 28.1575 7.7 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.13 04:59:56 35.4673 26.5485 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2026.10.13 04:58:47 36.9792 33.9555 16.9 -.- 1.5 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
2026.10.13 04:14:57 37.1455 27.8423 5.1 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.10.13 04:04:45 39.2283 29.0157 5.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.13 03:34:42 37.6980 36.0813 6.1 -.- 1.3 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
2026.10.13 03:20:52 39.7372 38.9863 8.1 -.- 1.6 -.- DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
2026.10.13 03:20:35 37.1740 27.8390 11.4 -.- 1.2 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
2026.10.13 03:04:56 37.0207 36.1088 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
2026.10.13 03:00:54 39.2518 28.9888 10.9 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2026.10.13 02:33:05 35.3363 33.8172 43.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
2026.10.13 02:28:48 39.2018 28.0928 7.8 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.13 02:05:02 39.0140 29.8042 5.5 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2026.10.13 01:53:03 42.0468 35.7028 20.6 -.- 2.1 -.- GERZE ACIKLARI-SINOP (KARADENIZ) İlksel
2026.10.13 01:42:55 36.6100 25.7153 9.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2026.10.13 01:32:37 39.1145 28.1412 5.0 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2026.10.13 01:28:06 39.5040 26.0347 6.0 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2026.10.13 01:12:23 38.7542 36.5617 5.0 -.- 3.2 3.2 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2026.10.13 01:10:12 39.4983 33.1873 7.3 -.- 1.4 -.- BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) İlksel
2026.10.13 01:08:52 39.6363 27.9363 16.2 -.- 1.3 -.- HALALCA-(BALIKESIR) İlksel
2026.10.13 01:04:03 38.5727 31.4317 5.0 -.- 0.9 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2026.10.13 00:56:37 39.9702 39.1552 5.0 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
2026.10.13 00:51:49 38.7922 37.4848 5.0 -.- 2.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
2026.10.13 00:27:13 36.9382 29.0937 12.9 -.- 1.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ