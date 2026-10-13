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        Haberler Bilgi Kayseri'de 3,2 büyüklüğünde deprem! 13 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

        Kayseri'de 3,2 büyüklüğünde deprem! 13 Ekim 2026 Son dakika deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu?

        Son depremler listesine göre, 13 Ekim 2026 Salı günü saat 01.12'de Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 04.59'da ise Girit Adası açıklarında 2,8 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. İşte, 13 Ekim 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Ekim 2026 - 06:58 Güncelleme:
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        Kayseri ve çevresinde yaşayan vatandaşlar son depremler listesini takip ediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem verileri, Türkiye'de ve yakın çevresinde meydana gelen sarsıntıların merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği hakkında bilgi veriyor. AFAD'ın son depremler listesinde de Pınarbaşı'nda meydana gelen sarsıntı yer aldı. Peki, Bugün deprem mi oldu? Deprem ne zaman ve kaç şiddetinde oldu? İşte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve AFAD son depremler listesi haberleri...

        2

        KAYSERİ PINARBAŞI'NDA DEPREM

        13 Ekim 2026 tarihinde saat 01.12.23'te Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesine bağlı Yukarıburandere bölgesinde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 3,2 olarak kaydedildi.

        AFAD'ın son depremler listesinde ise aynı sarsıntı saat 01.12.25'te, 3,3 büyüklüğünde ve 6,89 kilometre derinlikte yer aldı. İki kurumun açıkladığı büyüklük değerleri arasında küçük bir fark bulunuyor.

        3

        GİRİT ADASI AÇIKLARINDA DEPREM

        Akdeniz'de bulunan Girit Adası açıklarında da 13 Ekim 2026 Salı günü saat 04.59.56'da deprem kaydedildi. Paylaşılan Kandilli Rasathanesi verilerine göre depremin büyüklüğü 2,8, derinliği ise 5 kilometre olarak bildirildi.

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        AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?

        Türkiye'de meydana gelen depremlerin güncel bilgileri AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yayımlanan listelerden takip edilebiliyor. Listelerde depremin meydana geldiği tarih ve saat, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler yer alıyor.

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        KANDİLLİ SON DAKİKA DEPREMLER

        Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
        ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
        2026.10.13 06:03:59 39.0357 26.8253 6.6 -.- 1.5 -.- BADEMLI-DIKILI (IZMIR) İlksel
        2026.10.13 05:37:58 37.3683 37.0092 5.4 -.- 1.5 -.- YENIKOY-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
        2026.10.13 05:37:07 39.2160 28.9900 11.6 -.- 1.5 -.- EGIRLER-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.13 05:36:57 35.3887 26.6267 6.7 -.- 2.1 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.13 05:31:49 39.2598 28.1575 7.7 -.- 1.3 -.- SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.13 04:59:56 35.4673 26.5485 5.0 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
        2026.10.13 04:58:47 36.9792 33.9555 16.9 -.- 1.5 -.- EVDILEK-ERDEMLI (MERSIN) İlksel
        2026.10.13 04:14:57 37.1455 27.8423 5.1 -.- 1.4 -.- BAGDAMLARI-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.10.13 04:04:45 39.2283 29.0157 5.1 -.- 1.3 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.13 03:34:42 37.6980 36.0813 6.1 -.- 1.3 -.- AKCALIUSAGI-KOZAN (ADANA) İlksel
        2026.10.13 03:20:52 39.7372 38.9863 8.1 -.- 1.6 -.- DEDEOGLU-KEMAH (ERZINCAN) İlksel
        2026.10.13 03:20:35 37.1740 27.8390 11.4 -.- 1.2 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel
        2026.10.13 03:04:56 37.0207 36.1088 5.0 -.- 1.2 -.- BUYUKTUYSUZ-TOPRAKKALE (OSMANIYE) İlksel
        2026.10.13 03:00:54 39.2518 28.9888 10.9 -.- 1.2 -.- YEMISLI-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.13 02:33:05 35.3363 33.8172 43.3 -.- 2.0 -.- KIBRIS-ISKELE İlksel
        2026.10.13 02:28:48 39.2018 28.0928 7.8 -.- 1.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.13 02:05:02 39.0140 29.8042 5.5 -.- 1.6 -.- SARAYCIK-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
        2026.10.13 01:53:03 42.0468 35.7028 20.6 -.- 2.1 -.- GERZE ACIKLARI-SINOP (KARADENIZ) İlksel
        2026.10.13 01:42:55 36.6100 25.7153 9.9 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
        2026.10.13 01:32:37 39.1145 28.1412 5.0 -.- 1.3 -.- KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
        2026.10.13 01:28:06 39.5040 26.0347 6.0 -.- 1.8 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
        2026.10.13 01:12:23 38.7542 36.5617 5.0 -.- 3.2 3.2 YUKARIBURANDERE-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
        2026.10.13 01:10:12 39.4983 33.1873 7.3 -.- 1.4 -.- BAHCEKARADALAK-BALA (ANKARA) İlksel
        2026.10.13 01:08:52 39.6363 27.9363 16.2 -.- 1.3 -.- HALALCA-(BALIKESIR) İlksel
        2026.10.13 01:04:03 38.5727 31.4317 5.0 -.- 0.9 -.- UCKUYU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
        2026.10.13 00:56:37 39.9702 39.1552 5.0 -.- 1.8 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) İlksel
        2026.10.13 00:51:49 38.7922 37.4848 5.0 -.- 2.1 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS) İlksel
        2026.10.13 00:27:13 36.9382 29.0937 12.9 -.- 1.8 -.- KARABAYIR-CAMELI (DENIZLI) İlksel

        KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN.

        6

        AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

        Tarih(TS) Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer Deprem Id
        2026-10-13 05:54:54 35.61533 26.75233 5.17 ML 1.9 Ege Denizi - [135.08 km] Datça (Muğla)
        2026-10-13 05:42:04 38.26233 30.9435 7.16 ML 0.7 Yalvaç (Isparta)
        2026-10-13 05:37:58 37.41483 36.99767 9.11 ML 1.7 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)
        2026-10-13 05:37:08 39.23583 28.94033 7.0 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-10-13 05:37:01 35.6185 26.62417 11.3 ML 2.0 Ege Denizi - [140.49 km] Datça (Muğla)
        2026-10-13 05:31:50 39.22583 28.13367 9.7 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-13 05:04:38 39.6595 38.83733 16.22 ML 0.9 Kemah (Erzincan)
        2026-10-13 05:02:54 38.061 38.29783 7.45 ML 1.0 Çelikhan (Adıyaman)
        2026-10-13 05:02:10 38.18533 39.02517 7.0 ML 0.9 Pütürge (Malatya)
        2026-10-13 04:59:58 35.433 26.55083 20.66 ML 2.6 Ege Denizi - [161.59 km] Datça (Muğla)
        2026-10-13 04:59:14 40.59467 34.84083 6.85 ML 0.8 Merkez (Çorum)
        2026-10-13 04:58:47 36.994 33.94 8.28 ML 1.0 Erdemli (Mersin)
        2026-10-13 04:43:48 38.30233 38.27017 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
        2026-10-13 04:41:24 37.75767 36.09267 7.07 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
        2026-10-13 04:31:07 37.15683 30.63967 33.47 ML 1.2 Döşemealtı (Antalya)
        2026-10-13 04:17:47 36.91733 29.07733 7.2 ML 0.7 Dalaman (Muğla)
        2026-10-13 04:14:58 37.13617 27.855 6.92 ML 1.1 Milas (Muğla)
        2026-10-13 04:04:45 39.23283 28.98517 7.14 ML 1.2 Simav (Kütahya)
        2026-10-13 04:01:57 37.15217 27.85067 7.06 ML 1.0 Milas (Muğla)
        2026-10-13 03:34:43 37.721 36.103 7.01 ML 1.2 Sumbas (Osmaniye)
        2026-10-13 03:20:52 39.74367 38.99 6.98 ML 1.0 Kemah (Erzincan)
        2026-10-13 03:05:51 37.2945 27.566 6.93 ML 0.9 Milas (Muğla)
        2026-10-13 03:04:59 37.03283 36.1745 7.0 ML 1.6 Merkez (Osmaniye)
        2026-10-13 03:00:55 39.23333 28.977 7.03 ML 0.7 Simav (Kütahya)
        2026-10-13 02:33:07 35.67967 33.79917 13.7 ML 2.0 Akdeniz
        2026-10-13 02:28:49 39.206 28.09967 7.0 ML 0.9 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-13 02:05:02 39.02867 29.813 6.97 ML 1.5 Altıntaş (Kütahya)
        2026-10-13 01:53:01 42.21983 35.63983 8.33 ML 1.7 Karadeniz - [44.61 km] Merkez (Sinop)
        2026-10-13 01:32:39 39.20233 28.1245 7.46 ML 1.2 Sındırgı (Balıkesir)
        2026-10-13 01:28:07 39.54467 26.10617 9.8 ML 1.4 Ayvacık (Çanakkale)
        2026-10-13 01:12:25 38.755 36.54167 6.89 ML 3.3 Pınarbaşı (Kayseri)
        2026-10-13 01:10:12 39.52283 33.134 7.55 ML 1.2 Bala (Ankara)
        2026-10-13 01:08:52 39.55667 28.05133 6.99 ML 1.1 Bigadiç (Balıkesir)
        2026-10-13 01:04:04 38.60033 31.45 7.0 ML 0.8 Sultandağı (Afyonkarahisar)
        2026-10-13 00:56:39 39.943 39.16367 7.98 ML 1.6 Refahiye (Erzincan)
        2026-10-13 00:51:49 38.819 37.4095 7.83 ML 2.1 Gürün (Sivas)
        2026-10-13 00:27:13 36.90533 29.07733 6.91 ML 1.5 Dalaman (Muğla)
        2026-10-13 00:15:51 38.2265 26.604 6.94 ML 1.0 Urla (İzmir)
        2026-10-13 00:03:01 36.93083 28.0815 6.97 ML 1.0 Marmaris (Muğla)

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN.

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