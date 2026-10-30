Kira artış oranı hesaplama 2026 Kasım: Kira artış oranı ne zaman açıklanacak?
Kasım 2026 kira artış oranı için geri sayım başladı. Ev sahipleri ve kiracılar, yeni ayda kira sözleşmesini yenileyecek olanlar için uygulanabilecek zam oranını öğrenmek amacıyla TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verilerine odaklandı. Kira artış oranı, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) 12 aylık ortalamasına göre belirleniyor. Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kasım ayında uygulanacak yasal kira artış tavanı da belli olacak. Peki, Kasım 2026 kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira zammı yüzde kaç olacak? İşte TÜİK ile kira artış oranı hesaplama ekranı...
Kira artış oranı, sözleşmesi kasım ayında yenilenecek konut ve işyeri kiracılarını yakından ilgilendiriyor. TÜİK'in ekim ayına ilişkin enflasyon verileri, yeni dönemde uygulanabilecek azami artış oranının hesaplanmasında belirleyici olacak. Peki, TÜİK ile Kira artış oranı ne zaman açıklanacak, kira artış oranı saat kaçta belli olacak? İşte kira zammı hesaplama formülü ve yeni kira bedeline ilişkin ayrıntılar...
KASIM 2026 KİRA ARTIŞ ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK'in ekim ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla belli olacak. TÜİK'in takvimine göre Ekim 2026 enflasyon verilerinin 3 Kasım 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklanması bekleniyor. Açıklanacak TÜFE verileriyle birlikte kira artışında esas alınan 12 aylık ortalama değişim oranı da netleşecek.
Kasım ayında kira sözleşmesi yenilenecek kiracılar için uygulanabilecek azami artış oranı, bu veriler doğrultusunda hesaplanacak. Resmî oran açıklanmadan önce kasım ayı kira zammının kesin yüzdesini söylemek mümkün değil.
KASIM AYI KİRA ARTIŞ ORANI YÜZDE KAÇ OLACAK?
Kasım 2026 kira artış oranı, TÜİK'in ekim ayına ilişkin TÜFE verileri açıklanana kadar kesinleşmeyecek. Ev sahipleri ve kiracılar, açıklanacak 12 aylık ortalama TÜFE değişimini esas alarak yeni kira bedelini hesaplayabilecek.
Ekim 2026 döneminde yenilenen kira sözleşmeleri için uygulanabilecek azami artış oranı yüzde 31,49 olarak açıklanmıştı. Ancak bu oran kasım ayında yenilenecek sözleşmeler için doğrudan kullanılamaz. Kasım ayının geçerli kira artış tavanı, yeni TÜFE verileriyle belirlenecek
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artış oranı hesaplanırken Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınıyor. Sözleşme yenilemesinde uygulanacak artış, yasal sınırı aşamıyor.
Kira zammı hesaplamasında şu formül kullanılıyor:
- Zam tutarı: Mevcut kira × kira artış oranı ÷ 100
- Yeni kira bedeli: Mevcut kira + zam tutarı
Örneğin kira artış oranının yüzde 30 olarak açıklandığı varsayılırsa, 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının zam tutarı 6 bin TL olacak. Bu durumda yeni kira bedeli 26 bin TL'ye yükselecek. Bu örnek, hesaplama yöntemini göstermek amacıyla verilmiştir; kasım ayı için açıklanmış bir oran değildir.
KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMA 2026: 10 BİN, 15 BİN VE 20 BİN TL KİRA NE KADAR OLACAK?
Kasım ayı kira artış oranı açıklandığında farklı kira tutarları için yeni bedeller hesaplanabilecek. Örneğin aşağıdaki tabloda yüzde 30'luk varsayımsal artış oranına göre hesaplamalar yer alıyor.
Mevcut kira Zam tutarı Yeni kira
10.000 TL 3.000 TL 13.000 TL
15.000 TL 4.500 TL 19.500 TL
20.000 TL 6.000 TL 26.000 TL
25.000 TL 7.500 TL 32.500 TL
30.000 TL 9.000 TL 39.000 TL
Tablodaki tutarlar yalnızca örnek hesaplamadır. Gerçek kira artış tutarı, kasım ayında geçerli olacak resmî oran açıklandıktan sonra hesaplanabilecek.