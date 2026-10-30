KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?

Konut ve çatılı iş yeri kiralarında kira artış oranı hesaplanırken Türk Borçlar Kanunu'nun 344. maddesi kapsamında TÜFE'nin 12 aylık ortalama değişim oranı dikkate alınıyor. Sözleşme yenilemesinde uygulanacak artış, yasal sınırı aşamıyor.

Kira zammı hesaplamasında şu formül kullanılıyor:

- Zam tutarı: Mevcut kira × kira artış oranı ÷ 100

- Yeni kira bedeli: Mevcut kira + zam tutarı

Örneğin kira artış oranının yüzde 30 olarak açıklandığı varsayılırsa, 20 bin TL kira ödeyen bir kiracının zam tutarı 6 bin TL olacak. Bu durumda yeni kira bedeli 26 bin TL'ye yükselecek. Bu örnek, hesaplama yöntemini göstermek amacıyla verilmiştir; kasım ayı için açıklanmış bir oran değildir.