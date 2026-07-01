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        Haberler Bilgi Gündem Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda yayınlanacak?

        Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman? 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri 2026 hangi kanalda yayınlanacak?

        Tarihi 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri için geri sayım hız kazanırken, Türkiye'nin dört bir yanındaki güreş tutkunları organizasyonun başlayacağı tarihi ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. Edirne'deki Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek dev organizasyonda başpehlivanlar altın kemer için kozlarını paylaşacak. Peki, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman başlayacak, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, Kırkpınar 2026 programı ve merak edilen ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 13:45 Güncelleme:
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        Yağlı güreş geleneğinin en köklü organizasyonu olan 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2026 yılında da sporseverleri Edirne'de buluşturmaya hazırlanıyor. Er meydanında yaşanacak kıyasıya mücadeleyi kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Kırkpınar Yağlı Güreşleri ne zaman, saat kaçta başlayacak, hangi kanalda yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 665. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihine, yayın bilgilerine ve organizasyon detaylarına ilişkin son bilgiler...

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        TARİHİ KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ NE ZAMAN?

        Asırlardır süregelen kadim bir geleneği canlı tutan Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl 3-4-5 Temmuz 2026 tarihleri arasında tarihi Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 3 Temmuz 2026 Cuma günü tribün girişleri tüm halka ve güreşseverlere ücretsiz olacak.

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        665. KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri TRT SPOR ve TRT SPOR YILDIZ kanallarında canlı yayınlanacak.

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