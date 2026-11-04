KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHİ 2026: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi araçlarda zorunlu?

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması yer almaya başladı. Kasım ayında etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar, sürücüleri zorlu yol şartlarına karşı önlem almaya yöneltti. 2026-2027 döneminde uygulanacak kış lastiği zorunluluğunun başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken düzenlemenin hangi araçlar için geçerli olduğu da merak konusu oldu. Özel otomobil kullanıcıları ise kış lastiği taktırmanın kendileri açısından zorunlu olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 yılında kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler...