KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI TARİHİ 2026: Zorunlu kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor, hangi araçlarda zorunlu?
Kasım ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıklarında yaşanan düşüş, sürücülerin kış lastiği hazırlıklarına hız vermesine neden oldu. Soğuk havalarda ve olumsuz yol koşullarında güvenli seyahat etmek isteyen araç sahipleri, 2026-2027 kış lastiği uygulamasının ne zaman başlayacağını araştırıyor. Özellikle ticari araç sürücülerini yakından ilgilendiren zorunlu kış lastiği uygulamasının hangi tarihler arasında geçerli olacağı ve hangi araçları kapsadığı merak ediliyor. Kış mevsimi boyunca trafikte güvenliği artırmayı hedefleyen düzenleme öncesinde özel araç sahipleri de uygulamanın kendileri için zorunlu olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 kış lastiği takma zorunluluğu ne zaman başlayacak ve hangi tarihte sona erecek? Özel otomobillerde kış lastiği kullanmak zorunlu mu? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulamasına ilişkin merak edilenler...
Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte araç sahiplerinin gündeminde zorunlu kış lastiği uygulaması yer almaya başladı. Kasım ayında etkisini göstermeye başlayan soğuk havalar, sürücüleri zorlu yol şartlarına karşı önlem almaya yöneltti. 2026-2027 döneminde uygulanacak kış lastiği zorunluluğunun başlangıç ve bitiş tarihleri araştırılırken düzenlemenin hangi araçlar için geçerli olduğu da merak konusu oldu. Özel otomobil kullanıcıları ise kış lastiği taktırmanın kendileri açısından zorunlu olup olmadığını öğrenmek istiyor. Peki, 2026 yılında kış lastiği zorunluluğu ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? Kış lastiği hangi araçlarda zorunlu? İşte 2026-2027 kış lastiği uygulaması hakkında bilinmesi gerekenler...
KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği takvime göre, 2026-2027 kış dönemine yönelik zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü yürürlüğe girecek.
KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BİTİYOR?
2026-2027 kış sezonunda uygulanacak zorunlu kış lastiği dönemi, 15 Nisan 2027 tarihinde sona erecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının düzenlemesi kapsamında 15 Kasım 2026'da başlayacak uygulama, toplam 5 ay boyunca geçerli olacak.
Bu süre içinde ticari amaçla yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçların kış lastiği kullanması zorunlu olacak.
KIŞ LASTİĞİ HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?
Yapılan düzenlemeye göre, kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu hale getirildi. Şehirler arası yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlar bu zorunluluğun kapsamına doğrudan giriyor. Özel otomobillerde ise yasal bir zorunluluk olmasa da, güvenli sürüş sağlamak için kış lastiği kullanımı öneriliyor.
KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI NEDİR?
Kış lastiği kuralına uymayan sürücülere 5 bin 856 lira ceza uygulanacak.